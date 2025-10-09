В населеното място липсва изградена канализация и има съмнения, че отходните води от големите жилищни кооперации ще се заустват директно в р. Искър

280 Снимка: БТА

Жители от село Герман излязоха на протест заради застрояването в района, а нов строеж предизвика недоволството им.

"Това е незаконен строеж, който започна преди няколко месеца, без да се уведомят съседите. Започна строителство на блок, за който ние разбрахме случайно от интернет, защото започнаха да продават имоти на зелено и така разбрахме, че ще бъде тук, на това място на ул. Боне Хаджибонев 37А ", каза пред БТА Лидия Иванова, жител от с. Герман.

Тя уточни, че в Общината са подали жалби, тъй като не желаят жителите от селото да има блок между къщите.

"Освен това решиха, че ще строят подземни гаражи, които опират на границата на нашите имоти, без да искат съгласието ни, което подкопава нашите къщи", каза още Иванова.

От сдружение "Зелен Младост" посочиха, че през последните няколко години от район "Панчарево" издават неправомерно разрешителни за строежи на многофамилни жилищни кооперации в селото. В селото липсва изградена канализация и има съмнения, че отходните води от големите жилищни кооперации ще се заустват директно в р. Искър. Обезлесяването на хълма в селото, липсата на отвеждаща канализация за дъждовната вода и опасността от свлачища също буди страховете на хората, обясняват от сдружението.

Оттам допълват още, че самият гл. архитект на София Богдана Панайотова и обявило район "Панчарево" като критичен и е призовала за спиране издаването на разрешения за строителство, там където няма изградена канализация.

