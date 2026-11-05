През последните дни към списъка с авариите на "Топлофикация" бяха добавени части от "Дружба" 1 и 2, "Цариградски комплекс", "Изгрев", "Изток", "Лозенец" и "Студентски град"

7249 Снимка: БТА

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Хиляди столичани са засегнати от аварии и ремонти по мрежата на "Топлофикация София", показва справка на интернет страницата на дружеството. Някои от тях са без топла вода още от лятото - от юни са без тази услуга жители на "Гео Милев" и "Яворов", от юли са само със студена вода обитателите на части от кв. "Дружба" 1 и "Полигона".

До 15 ноември е обещаната крайна дата за приключване на всички проточили се ремонти от лятото и от ранна есен, както и новите аварии от последните дни, посочват на сайта си от дружеството.

Като причини за забавянето от дружеството посочват сложните условия за работа в подземния инсталационен колектор, където преминават множество кабели и комуникации на други експлоатационни дружества. Допълнителни затруднения създавали натрупаната вода вследствие на предходни течове и обилните валежи през последните дни.

Междувременно жителите на райони без парно и топла вода започнаха вече да се организират и излизат на протести, тъй като на много места датите за край на ремонтите постоянно се удължават. Граждани от столичния квартал "Младост" 3 се събраха в четвъртък сутринта пред блок 358 на протест срещу липсата на топла вода и парно.

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От "Топлофикация" променят срока за възстановяването на топлоподаването и винаги го правят в последния момент", каза един от организаторите на протеста Радослав Македонски пред БТА. Първото спиране на водата е било с плановия ремонт в началото на август. След като плановият ремонт приключи, пуснаха водата за една седмица и оттогава насам нямаме изобщо топла вода. Последния път казаха, че на 28 октомври ще я пуснат, но в последния ден промениха датата на 13 ноември, разказа Македонски. Това е в последния момент, винаги в последния момент, подчерта той.

Снимка: БТА

От "Топлофикация София" поднасят извинения на засегнатите абонати, но някои от тях са по месец-два вече без топла вода, а и вече и без парно на фона на студеното време. Председателят на КЗП Мая Манолова вече обяви намерение за завеждане на два колективни иска срещу "Топлофикация София", както и настояване за извънредно заседание на съответната комисия към Столичния общински съвет.

КЗП ще настоява и за изплащане на неустойки на домакинствата, останали без отопление. Според Манолова компенсациите трябва да бъдат отразени във фактурите за ноември, а при некоректно начисляване комисията ще предприеме съдебни действия.

А списъкът, изнесен на сайта на дружеството, постоянно набъбва.

От днес до 7 ноември без топлоподаване са абонатите на дружеството в ж.к. "Дружба 1" от бл.44,138,139,140,142,8-мо РУ,ДСЛ Слатина-Искър, както и бл. 290 от "Цариградски комплекс" в ж.к. "Дружба 2", четем от справката.

От 4 до 6 ноември без парно и топла вода са живеещи в ж.к. "Дружба 1" в участъка между ул."Кап. Димитър Списаревски", бул."Христофор Колумб", бул."Асен Йорданов", както и тези от бл. № 158, 159, информира БТА.

До 6 ноември без топлоподаване са и абонатите на ул. "Кирил Видински" №8 в "Лозенец" и бл.96 в "Мусагеница". До петък без парно и топла вода са всички в кварталите "Изток" и "Изгрев".

Част от "Студентски град" е без топлоподаване от 2 до 6 ноември.

До 15 ноември няма да има топлоподаване в бл. 68А,69,81 в "Слатина", ул."Гео Милев"№9, ул."Христо Максимов" №10 в "Гео Милев", бл. № 93, 94, 95 в "Мусагеница", ул."Васил Друмев" № 1,3-5,7-9 ул."Султан тепе" № 7-9 ул."Алеко Константинов" № 2 ул."Оборище" № 58-60, както и в карето м/у: ул."Попова шапка", бул. "Ситняково", ул."Калиманци", ул. "Черковна" в "Оборище". За тези абонати услугата на "Топлофикация София" е спряна на 30 и 31 октомври.

Снимка: БТА

От 26 септември са засегнати бл. 125 и бл. 126, като се очаква топлоподаването да бъде възстановено на 15 ноември. От 20 септември до 13 ноември без топлоподаване са бл.354,356,356А,358,385,386,387 в "Младост 3", както и бл.105 в "Младост 1".

От 19 септември до 15 ноември от аварии са засегнати бл.58 и бл.59 в "Дианабад" и ул."Бигла" №30-А в "Лозенец".

От 18 септември до 13 ноември без топлоподаване е бл.74А в "Младост 1", бл.98,126,127,128 в "Дружба 1", бул."А.Малинов"№33 и бл.548 в "Младост 1А".

До 13 ноември без парно и топла вода са бл.№, 536, 537, 538, 539 в "Младост 1А" и бл.45,46,48,49,50,64 в "Дианабад", където топлоподаването е спряло на 16 септември.

Бл. № 5. в "Дианабад" е засегнат от 15 септември, като се очаква възстановяване на топлоподаване на 15 ноември.

Снимка: БТА

От 14 септември до 15 ноември няма парно и топла вода в бл.38 А в "Младост 1", бул."Г.М.Димитров"№58 в "Дианабад", бл.73,бул. "Искърско шосе" № 5 и ул. ,,5001" фирма ,,Сеньора" в "Дружба 1" и бл. 26 в "Дианабад".

Също 15 ноември са засегнати ул. Цветан Лазаров №2 - Зала "Бокс" в "Полигона", ул."Коста Лулчев" №27 ДЕО в "Гео Милев" и ул."Цар Иван Асен II" №42 в "Яворов".

Без топлоподаване още от 28 август до края на ноември поради ремонт са жителите на много блокове в "Дружба" 2 - бл. 423, бл. 501, бл. 502, бл. 503, бл. 504, бл. 505, бл. 506, бл. 507, бл. 508, бл. 509, бл. 510, бл. 511, бл. 512, бл. 513, бл. 514, бл. 515, бл. 516, бл. 517, бл. 518, бл. 519, бл. 521, бл. 522, бл. 523, бл. 524, бл. 526, бл. 527 и бл. 528 в "Дружба 2".

На този фон в СОС обсъждат съдбата на дружеството, като кметът Васил Терзиев каза, че единствен изход е даването на "Топлофикация София" на концесия, а от БСП са категорично против. Председателят на СОС Цветомир Петров пък обвини държавата, която, по думите му, години наред притиска дружеството с високи цени за газ, а иска да продава евтино услугата и с това го води към фалит.

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