Най-убедителна е преднината на Гюров в 23-ти МИР, където разликата с Йотова надхвърля 32%, В Софийска област Йотова води с близо 13%

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Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев получава най-много гласове и в трите избирателни района на София на първия тур на президентските избори на 25 октомври. В Софийска област обаче първото място е за Илияна Йотова и Кирил Вълчев, сочат данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 09:00 часа на 26 октомври, при почти изцяло обработени протоколи,.

Най-силна е подкрепата за Гюров и Кандев в 23-ти МИР. При обработени 100% изборни протоколи те получават 54,38% (88 681 гласа) срещу 21,93% (35 767 гласа) за Йотова и Вълчев.

Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки надхвърля 32 процентни пункта. В този район е отчетена и най-високата избирателна активност в столицата - 25,91% към 16:00 часа на изборния ден. Най-активни са били гласоподавателите в "Студентски" - 31,47%, следвани от "Лозенец" с 28,56% и "Триадица" с 26,75%.

В 24-ти МИР при 100% обработени протоколи Гюров и Кандев също имат значителна преднина с 49,86% (52 493 гласа) срещу 23,52% (24 764 гласа) за опонентите им. Избирателната активност към 16:00 часа е 16,77%, като най-висока е била в район "Оборище" - около 27%, а най-ниска в "Кремиковци" - около 13%.

По-оспорвана е надпреварата в 25-и МИР. При обработени 99.81% от СИК протоколите, Гюров получава 38,87% от вота, а Йотова - 29,10%. Така разликата между двете двойки там е под 10 процентни пункта. Избирателната активност към 16:00 часа достига 19,69%, като най-високи стойности са отчетени в "Банкя" и "Илинден" - над 20%, а най-ниска в "Нови Искър" - 17,23%.

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Различна е картината в Софийска област (26-и МИР). При 100% обработени протоколи Илияна Йотова и Кирил Вълчев са първи с 37,17%, или 16 891 гласа. Андрей Гюров и Георги Кандев остават втори с 24,39%, или 11 085 гласа. Разликата между тях е 5806 гласа.

На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 13,31%. Избирателната активност в областта към 16:00 часа е 18,37%, като най-активни са били жителите на община Правец - 23,94%, а най-ниска е активността в Ихтиман - 13,63%.

На национално ниво Йотова също запазва преднината си. При 98,99% обработени протоколи към 08:00 часа на 26 октомври тя получава 34,70% от гласовете срещу 31,98% за Гюров. Двете кандидатпрезидентски двойки ще се изправят една срещу друга на балотаж на 1 ноември.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.