За първи път Столичната община представя онлайн коледен пътеводител, който обединява на едно място празничните концерти, базари, спектакли и забавления в града

135 Снимка: Изображение колаж, генерирано с помощта на ИИ

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Кметът на София Васил Терзиев традиционно ще запали светлините на коледната елха на 1 декември на площад "Св. Александър Невски". Столичната община е подготвила богата празнична програма, която ще събере жители и гости на столицата, за да посрещнат заедно един от най-вълнуващите моменти в коледния календар на града.

С музика, светлини и любими коледни песни площадът ще се превърне в сцена на празника. За настроението на публиката ще се погрижат Любо Киров и Детският радиохор, а специален гост на събитието ще бъде самият Дядо Коледа, който ще пристигне със своите помощници.

Особено вълнуваща ще бъде вечерта за най-малките, обещават от общината. През цялото събитие сред публиката и около коледното дърво ще се разхождат еленчета, джуджета и снежни човеци, с които децата ще могат да се забавляват и да се снимат. В края на вечерта децата ще могат да се снимат и с Дядо Коледа пред елхата. Той ще остане там, докато има желаещи да се срещнат с него.

Запалването на светлините на коледната елха е сред най-очакваните събития в богатата празнична програма на София. През декември концерти, коледни базари, спектакли, детски атракции и зимни забавления ще изпълнят различни части на столицата и ще дадат още повече поводи на хората да прекарват време заедно и да преоткриват града в светлините на Коледа.

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За първи път Столичната община събра празничните събития на едно място в специален онлайн коледен пътеводител - koleda.sofia.bg, където всеки може да открие актуалната програма и да избере как да изживее своята Коледа в София.

Столичната община кани всички жители и гости на града да доведат децата си, да споделят вечерта с приятели и любими хора и заедно да посрещнат момента, в който коледната елха ще засияе в сърцето на София.

Миналата година коледната елха на пред храм-паметника грейна с над 20 000 светлини.

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