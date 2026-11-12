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Части от още 8 квартала и центъра останаха без парно и топла вода заради нови аварии на "Топлофикация София".

Столична община

Вчера и днес на интернет страницата на общинското дружество е публикувана информация за 16 прекъсвания, чийто срок още не е изтекъл:

- Част от Център - участъкът ул. "6- ти септември", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", ул. "Проф. Фритьоф Нансен", бул. "Васил Левски" с очаквано възстановяване на 13 ноември в 17 ч.

- Части от "Гео Милев" - ул. "Цветан Радославов", ул. "Алфред Нобел", ул. "Ал. Жендов" , ул. "Александър фон Хумболт", сграда на Главпроект с очаквано възстановяване на 14 ноември в 10:25 часа, в района между ул. "Лидице", бул. "Цариградско шосе", ул. "Алфред Нобел", ул. "Елисавета Багряна" и ул. "Галилео Галилей" с очаквано възстановяване на 14 ноември в 9:30 ч. и ул."Стефан Киров" №12, бл.40, бл.42 с очаквано възстановяване на 14 ноември в 16:30 ч.

- Части от "Лозенец" - ул."Плана планина" №6 с очаквано възстановяване на 14 ноември в 15 часа и ул. "Якубица" № 2А с очаквано възстановяване на 13 ноември в 21:50 ч.

- Части от "Дианабад" - ул. "Тинтява" № 15-17, 17А, 19, 23, 27, 84, ул. "132-ра"(Валери Петров) № 14, 16, 18 с очаквано възстановяване на 14 ноември в 12:50 ч. и бл.45,46,48,49,50,64 с очаквано възстановяване на 13 ноември в 10 ч.

- Част от "Слатина" - в участъка между ул."Слатинска", ул. "Камчия",ул. "Слатинска река", ул. "Гео Милев", с очаквано възстановяване на 14 ноември в 14:45 ч.

- Част от "Дружба" 2 - "Цариградски комплекс" - бл.284 с очаквано възстановяване на 14 ноември в 14:05 ч.

- Част от "Овча Купел" 2 - бл.6 с очаквано възстановяване на 13 ноември в 20 ч.

- Част от Младост 1 - бл.1,2А,7,8,9,11, бул. "Йерусалим" №8, №12 с очаквано възстановяване на 13 ноември в 10:25 ч.

- Части от "Младост" 1А - бул. "Александър Малинов"№ 23 Търговски Център "Сити Пойнт" с очаквано възстановяване на 14 ноември в 13:20 ч.

- Част от "Левски" В - бл. 21, бл.22. с очаквано възстановяване е на 13 ноември в 17 ч.

- Част от "Мусагеница" - бл. 89 вх.10, 11. с очаквано възстановяване на 13 ноември в 17 ч.

- Част от "Изток" - ул. "Латинка" № 19,21,23,25,27, ул. "Константин Щъркелов" - бл. 78, ул. "Фредерик Жолио Кюри" - бл. 79 и бл. 155 с очаквано възстановяване чак на 27 ноември преди полунощ.

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Вчера директорът на "Топлофикация София" Петър Петров увери на брифинг, че до няколко дни ще има топла вода и парно в столичните квартали "Изток" и "Изгрев".

Той заяви, че единственото възможно трайно решение на проблемите с прекъсването на топлоподаването поради авария е масова подмяна на топлопроводите. В случай, че дружеството продължи със стратегията си, която следва, а именно масова подмяна на компрометираните участъци, ще може да се гарантира качествена услуга в най-близко бъдеще, каза Петров.

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