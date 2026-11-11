Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

До 13 ноември в Многопрофилната болница за активно лечение "Княгиня Клементина" в София ще правят безплатни изследвания на кръвната захар, съобщиха от лечебното заведение. Инициативата е по повод Световния ден за борба с диабета и цели да насърчи профилактиката и ранното откриване на заболяването, което често се развива без ясно изразени симптоми.

На 12-и и 13 ноември изследванията ще бъдат от 10:00 ч. до 11:30 ч., в кабинет 208 на болницата.

Изследванията се извършват от медицински специалисти на лечебното заведение, акцентът е поставен върху значението на редовната профилактика и навременното установяване на отклоненията в кръвната захар, добавя БТА.

Проф. д-р Здравко Каменов: Аналозите са много по-удачни в хода на лечението на захарния диабет
Виж още Проф. д-р Здравко Каменов: Аналозите са много по-удачни в хода на лечението на захарния диабет

Захарният диабет е сред най-разпространените хронични заболявания в световен мащаб. Особено предизвикателство представлява диабетът тип 2, който може да протича години наред без характерни оплаквания. Ранното установяване на повишени стойности на кръвната захар позволява своевременно провеждане на допълнителни изследвания и предприемане на необходимите мерки, допълниха от лечебното заведение.

От болницата напомниха, че еднократното измерване на кръвната захар не е достатъчно за поставяне на диагноза, но може да бъде важна първа стъпка към установяването на здравословен проблем.

Според социологическо проучване на "Тренд" през последните две години 54% от мъжете на възраст 45-70 години са ходили на изследване на кръвната захар.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
На 85 години почина легендата Стейси Кийч Лайф
На 85 години почина легендата Стейси Кийч
10198
"Ужасна е". Телевизионен гигант се извини на Сабаленка заради обиден коментар Корнер
"Ужасна е". Телевизионен гигант се извини на Сабаленка заради обиден коментар
5526
"Прогресивна България" отново предлага почасово изчисляване на трудовия стаж Бизнес
"Прогресивна България" отново предлага почасово изчисляване на трудовия стаж
17686
Космическият самолет Dream Chaser получи разрешение за кацане на писта IT
Космическият самолет Dream Chaser получи разрешение за кацане на писта
9439
Писателят Камел Дауд е осъден на 5 години затвор по делото, свързано с романа му "Хурии" Impressio
Писателят Камел Дауд е осъден на 5 години затвор по делото, свързано с романа му "Хурии"
7431
Турция реставрира арменска църква, разположена на 3000 метра надморска височина, за да привлече туристи Trip
Турция реставрира арменска църква, разположена на 3000 метра надморска височина, за да привлече тури...
7546
Праскови, шамфъстък и мед върху филийка - закуска като от скъпо кафене Вкусотии
Праскови, шамфъстък и мед върху филийка - закуска като от скъпо кафене
887
Огледалната дата 11.11: Какво не бива да правим в този ден, за да не привлечем неприятности Zodiac
Огледалната дата 11.11: Какво не бива да правим в този ден, за да не привлечем неприятности
2259
Жълт код за силен вятър е обявен за утре в 22 области в страната Времето
Жълт код за силен вятър е обявен за утре в 22 области в страната
3314