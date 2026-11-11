Безплатни изследвания на кръвната захар в столичната болница "Княгиня Клементина"
Кампанията е по повод Световния ден за борба с диабета, пробите ще се взимат на 12 и 13 ноември между 10:00 и 11:30 ч. в кабинет 208
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До 13 ноември в Многопрофилната болница за активно лечение "Княгиня Клементина" в София ще правят безплатни изследвания на кръвната захар, съобщиха от лечебното заведение. Инициативата е по повод Световния ден за борба с диабета и цели да насърчи профилактиката и ранното откриване на заболяването, което често се развива без ясно изразени симптоми.
На 12-и и 13 ноември изследванията ще бъдат от 10:00 ч. до 11:30 ч., в кабинет 208 на болницата.
Изследванията се извършват от медицински специалисти на лечебното заведение, акцентът е поставен върху значението на редовната профилактика и навременното установяване на отклоненията в кръвната захар, добавя БТА.
Захарният диабет е сред най-разпространените хронични заболявания в световен мащаб. Особено предизвикателство представлява диабетът тип 2, който може да протича години наред без характерни оплаквания. Ранното установяване на повишени стойности на кръвната захар позволява своевременно провеждане на допълнителни изследвания и предприемане на необходимите мерки, допълниха от лечебното заведение.
От болницата напомниха, че еднократното измерване на кръвната захар не е достатъчно за поставяне на диагноза, но може да бъде важна първа стъпка към установяването на здравословен проблем.
Според социологическо проучване на "Тренд" през последните две години 54% от мъжете на възраст 45-70 години са ходили на изследване на кръвната захар.