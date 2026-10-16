Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Столичната полиция провежда специализирана операция за противодействие на купуването на гласове. Акцията започна в квартал "Христо Ботев", но обхваща територията на цяла София. До момента са проверени около 50 адреса и 70 души, като няма задържани за престъпления срещу политическите права на гражданите.

Президентски избори 2026

"Засега акцията протича спокойно на територията на града. Проверяват се много адреси. Около 50 са посетените към настоящия момент. Няма задържани във връзка с престъпления срещу политическите права на гражданите", съобщи началникът на отдел "Охранителна полиция" в СДВР Пламен Колев, цитиран от БНТ.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>

По думите му при проверките са установени издирвани лица, както и нарушения на Закона за гражданската регистрация. Съставени са актове и предупредителни протоколи.

Колев подчерта, че операцията не е рутинна, но подобни действия не са изключение за столичната полиция.

"Не е рутинна акция. Такива операции като днешната не са инцидентни. Операциите срещу криминалната и икономическата престъпност са ежедневие на територията на града", уточни той.

195 полицаи на 20 КПП-та в акция срещу купуването на гласове в Плевенско (снимки)
Виж още 195 полицаи на 20 КПП-та в акция срещу купуването на гласове в Плевенско (снимки)

На въпрос дали има квартали със засилено полицейско присъствие, Колев посочи, че проверките се извършват в различни части на София и не са ограничени до определени райони.

Той направи сравнение с предишни избори, когато ситуацията е била по-напрегната.

Акцията на полицията в столичния квартал "Христо Ботев"
Акцията на полицията в столичния квартал "Христо Ботев" Снимка: Bulphoto

"Тогава нещата бяха доста по-динамични. Имаше повече задържани и голям брой досъдебни производства", припомни Колев.

Според него по-спокойната обстановка към момента може да се дължи на превантивните действия на служителите на СДВР.

Снимка: Bulphoto

Полицейската операция ще продължи през целия ден на територията на столицата. Очаква се по-късно МВР да предостави допълнителна информация за резултатите от проверките.

Подобна акция има и в Бургас. Действията в момента се провеждат в ромския квартал "Победа".

Десет дни преди президентските избори МВР  е провело 140 полицейски операции, насочени към противодействие на купуването на гласове и други престъпления. До момента са образувани две досъдебни производства за изборна търговия, съобщи вчера главният комисар Любомир Николов.   По думите му проверките са съсредоточени в населени места, за които полицията разполага с информация за повишен риск от купуване на гласове, както и в райони, попадали във фокуса на органите на реда при предишни избори.

 
Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4432
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10134
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12234
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1531
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2385
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5503
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2303
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3888
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1519
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432