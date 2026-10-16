Установени са издирвани лица, както и нарушения на Закона за гражданската регистрация. Съставени са актове и предупредителни протоколи

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Столичната полиция провежда специализирана операция за противодействие на купуването на гласове. Акцията започна в квартал "Христо Ботев", но обхваща територията на цяла София. До момента са проверени около 50 адреса и 70 души, като няма задържани за престъпления срещу политическите права на гражданите.

"Засега акцията протича спокойно на територията на града. Проверяват се много адреси. Около 50 са посетените към настоящия момент. Няма задържани във връзка с престъпления срещу политическите права на гражданите", съобщи началникът на отдел "Охранителна полиция" в СДВР Пламен Колев, цитиран от БНТ.

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По думите му при проверките са установени издирвани лица, както и нарушения на Закона за гражданската регистрация. Съставени са актове и предупредителни протоколи.

Колев подчерта, че операцията не е рутинна, но подобни действия не са изключение за столичната полиция.

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"Не е рутинна акция. Такива операции като днешната не са инцидентни. Операциите срещу криминалната и икономическата престъпност са ежедневие на територията на града", уточни той.

На въпрос дали има квартали със засилено полицейско присъствие, Колев посочи, че проверките се извършват в различни части на София и не са ограничени до определени райони.

Той направи сравнение с предишни избори, когато ситуацията е била по-напрегната.

Акцията на полицията в столичния квартал "Христо Ботев" Снимка: Bulphoto

"Тогава нещата бяха доста по-динамични. Имаше повече задържани и голям брой досъдебни производства", припомни Колев.

Според него по-спокойната обстановка към момента може да се дължи на превантивните действия на служителите на СДВР.

Снимка: Bulphoto

Полицейската операция ще продължи през целия ден на територията на столицата. Очаква се по-късно МВР да предостави допълнителна информация за резултатите от проверките.

Подобна акция има и в Бургас. Действията в момента се провеждат в ромския квартал "Победа".

Десет дни преди президентските избори МВР е провело 140 полицейски операции, насочени към противодействие на купуването на гласове и други престъпления. До момента са образувани две досъдебни производства за изборна търговия, съобщи вчера главният комисар Любомир Николов. По думите му проверките са съсредоточени в населени места, за които полицията разполага с информация за повишен риск от купуване на гласове, както и в райони, попадали във фокуса на органите на реда при предишни избори.

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