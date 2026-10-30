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От сутринта четири екипа на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община продължават наблюдението на критични участъци и места с риск от събиране на вода. През нощта екипите са извършвали обходи на терен, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Столична община

Обстановката в София остава спокойна и нормална след падналите през нощта и тази сутрин валежи. На телефон 112 няма постъпили сигнали за сериозни инциденти и наводнения на територията на града.

Регистрирано е леко завиряване на бул. "Никола Мушанов", което вече се е оттекло. Отчетено е завиряване в подмостовото пространство на ул. "Бесарабия", като екип на дирекция "Аварийна помощ и превенция" работи по отпушването на шахтата и оттичането на водата.

Движението на градския транспорт остава нормално за делничен ден, като всички линии се движат с нормално закъснение. В отделни участъци са се образували временни задръствания, основно на места без светофарно регулиране, но към момента движението вече е нормализирано.

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Екипите на Столичната община остават в готовност за реакция при необходимост и продължават да следят обстановката. Столичната община призовава шофьорите да се движат със съобразена скорост и да спазват по-голяма дистанция. При опасни ситуации гражданите да подават сигнали на телефон 112, информират от Общината. Столичната община следи метеорологичната обстановка и поддържа готовност за своевременна реакция при промяна на ситуацията.

През изминалото денонощие в София са станали 33 леки произшествия, при които няма загинали и ранени, съобщиха от Министерството на вътрешните работи, цитирани от БТА.

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