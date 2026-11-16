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Трима българи получиха шанс за по-добър живот след
в София. На 15 ноември близките на 45-годишна жена, изпаднала в донорска ситуация в "Пирогов", решили да помогнат на чакащи за трансплантация. мозъчна смърт
Процесът е координиран от д-р Мина Вапирева. Екипът на проф. Васил Михайлов от ВМА трансплантира черен дроб на 44-годишна жена с напреднала цироза след хепатит Б, а в болница "Лозенец" екипът на д-р Борил Петров трансплантира бъбреци на двама мъже - на 34 и 58 години.
Чакащите за трансплантация са 947, 866 чакат бъбрек, 35 черен дроб, 31 сърце, 13 бял дроб, 2 тънко черво, уточнява
БНТ.
От началото на 2026 година донорските ситуации у нас са 13. Направени са 13 бъбречни, 7 чернодробни и 2
т. рансплантации на сърце
Денят в няколко минути
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.