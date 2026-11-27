Ректорите обявиха, че ще търсят финансови обезщетения от Столичната община и "Топлофикация София"

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Ректорските ръководства на 18 висши училища в София обявиха готовност да заведат съдебни дела и да предявят финансови претенции за обезщетения срещу Столичната община и "Топлофикация София" ЕАД заради продължаващата криза с отоплението и топлата вода в Студентски град. В съвместна позиция академичните лидери заявяват категорично, че ако не бъдат предприети незабавни и ефективни мерки, ще предприемат всички правни стъпки за защита на правата си и за компенсиране на доказаните вреди и допълнителни разходи.

Позицията на университетите идва след работна среща, проведена на 26 ноември с кмета на София Васил Терзиев, представители на Столичния общински съвет, ръководството на топлофикационното дружество и Министерството на образованието и науката. Ректорите изразяват безпокойство, че въпреки разговорите до момента няма поет конкретен ангажимент със срок за възстановяване на топлоподаването в засегнатите сгради.

"Считаме за абсолютно недопустимо в разгара на отоплителния сезон хиляди студенти да бъдат оставени седмици наред без нормални условия за живот, отопление и топла вода. Това е проблем, който засяга тяхното здраве, безопасност и възможност да се съсредоточат върху образованието си. Продължителната липса на отопление и топла вода създава сериозни затруднения за нормалното протичане на учебния процес и възпрепятства осигуряването на необходимите хигиенни условия за живот и лична хигиена в студентските общежития. Подчертаваме ясно: отговорността за създалата се ситуация и за нейното преодоляване е на Столична община и "Топлофикация София" ЕАД. Именно от тях очакваме конкретни действия, поемане на отговорност и незабавно решаване на проблема", се посочва в документа.

Академичната общност подчертава, че проблемът застрашава сериозно обществената безопасност. Принудителното отопление с печки и други електрически уреди създава реален риск от претоварване на електрическите инсталации в общежитията, които не са проектирани за подобна консумация, което крие опасност от къси съединения и пожари. Към това се добавя и тежък финансов удар върху младите хора, тъй като електроенергията в студентските общежития се фактурира по високите тарифи за промишлени потребители, а не за битови абонати.

Висшите училища формулират шест категорични искания към местната власт и дружеството:

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Незабавен план с персонални отговорници и ясни срокове за възстановяване на услугата; Реално функциониране на обявения кризисен щаб с ежедневна координация; Публична отчетност от общината и "Топлофикация София" за състоянието на мрежата; Спешна инспекция на ел. инсталациите в блоковете за предотвратяване на инциденти; Конкретен механизъм за парично компенсиране на студентите за завишените сметки за ток; Дългосрочен план за ремонт на топлопреносната мрежа в Студентски град, който да предотврати бъдещи кризи.

"Студентските общежития не могат да бъдат оставени на произвола на обстоятелствата. Създаването на кризисен щаб не е решение. Решението е възстановено топлоподаване, осигурена топла вода, гарантирана безопасност и поета отговорност от Столична община и "Топлофикация София" ЕАД", заявяват ректорите.

Документът е подписан от ръководителите на 18 столични висши училища, сред които Софийският университет, УНСС, Техническият университет, Медицинският университет, УАСГ, МГУ, Лесотехническият университет, УниБИТ, ХТМУ, НСА, НАТФИЗ, Музикалната академия, Художествената академия, ВУТП, ВТУ "Тодор Каблешков", ВСУ "Любен Каравелов", Военна академия "Г. С. Раковски" и Академията на МВР.

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