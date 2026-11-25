138 г. академични традиции: Софийският университет почете своя патрон (снимки)
"Това е празник на цяла България", заяви президентът Илияна Йотова, подчертавайки ролята на Алма матер за развитието на българската държавност, духовност, наука и образование
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Софийският университет "Св. Климент Охридски" отбеляза за 138-и път своя патронен празник с тържествено богослужение, литийно шествие и академична церемония. В честванията се включи и президентът Илияна Йотова, която произнесе слово пред академичната общност в аулата на Ректората.
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Празничната програма започна с богослужение в академичния параклис на Богословския факултет. Представители на академичната общност, начело с ректора проф. Елиза Стефанова, поднесоха венци и цветя пред паметника на свети Климент Охридски. По традиция беше отдадена почит и на дарителите на университета - братята Евлоги и Христо Георгиеви.
В словото си президентът Илияна Йотова сподели, че изпитва особено вълнение всеки път, когато прекрачва прага на своята Алма матер, и благодари на ректора за поканата.
"Празникът днес е на цяла България", заяви държавният глава, като подчерта, че историята на Софийския университет е неразривно свързана с развитието на българската държавност, духовност и стремежа към просвещение.
Йотова отдаде почит на делото на свети Климент Охридски, определяйки го като един от най-ярките символи на българската просветителска традиция. Според президента неговата мисия напомня и днес, че знанието не е само средство за личностно развитие, а сила, която изгражда общности, създава идентичност и открива нови хоризонти пред обществото.
Държавният глава изтъкна приноса на Софийския университет за изграждането на съвременна България и подготовката на поколения изтъкнати учени, юристи, лекари, дипломати, творци и общественици.
Президентът акцентира и върху съвременните научни постижения на висшето училище, международното му признание и участието му в световния научен обмен. Тя открои успехите на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT), които показват потенциала на България да създава иновации със световно значение.
По думите на Йотова във време на мащабни технологични, икономически и геополитически промени университетите имат ключова роля за осмислянето на тези процеси, развитието на изкуствения интелект и изграждането на устойчиво и справедливо бъдеще.
Президентът подчерта също значението на Софийския университет като пространство на свободната и критична мисъл, отговорния обществен дебат и формирането на личностни ценности. Тя изрази признателност към преподавателите и учените за техния принос към образованието и развитието на младите поколения.
По време на академичното тържество ректорът проф. Елиза Стефанова поздрави студентите и преподавателите. Академичното слово тази година беше произнесено от проф. Веселин Янчев от Историческия факултет и беше посветено на княз Александър I Български, Русия, армията и Съединението.
В празничната програма бяха включени връчване на удостоверения на новоизбраните професори, отличия за научноизследователска дейност, награди за млади учени и стипендии за студенти.
Софийският университет е основан през 1888 г. и е най-старото висше училище в България. През 1902 г. Академичният съвет определя 25 ноември за негов празник, а от 1935 г. университетът носи името на свети Климент Охридски.
След въвеждането на Григорианския календар през 1916 г. честването е преместено на 8 декември. През 90-те години на XX век е възстановена традицията патронният празник на Алма матер да се отбелязва на 25 ноември, докато 8 декември остава празник на всички български студенти.
На 25 ноември Българската православна църква почита паметта на свети Климент Охридски - един от най-видните ученици на светите братя Кирил и Методий, основоположник на Охридската книжовна школа и една от най-значимите личности в историята на българската просвета, книжовност и духовност.