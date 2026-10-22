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Общо 12 души са задържани при специализирана полицейска операция днес на територията на Софийска област, насочена към превенция на престъпленията против политическите права на гражданите, противодействие на конвенционалната престъпност, опазване на обществения ред и пътната безопасност. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

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В първите четири часа от акцията са проверени 22 търговски обекта, девет казина, седем офиса за бързи кредити и четири заложни къщи. Съставени са 23 акта и 129 фиша, а 74 нарушения на скоростните режими са заснети. Изготвени са 21 предупредителни протокола за във връзка с чл. 167-169 от Наказателния кодекс за престъпления против политическите права на гражданите. Проверени 443 моторни превозни средства и 554 души.

При проверка на търговски обект в Самоков са иззети 14,750 кг храни от животински произход с изтекъл срок на годност. Служители на Областната дирекция по безопасност на храните са съставили акт и са издали разпореждания.

В Районното управление в Ботевград са задържани трима души за изясняване на съпричастността им към извършена кражба. Задържан е и предполагаем извършител на кражба в Районното управление в Костенец.

В Етрополе е задържан водач, шофирал след употреба на кокаин, а друг мъж е задържан за притежание на марихуана.

Полицейските действия се провеждат съвместно с екипи на жандармерията, допълниха от Областната дирекция на МВР - Софийска област.

Акции за превенция на престъпления, свързани с нарушения на изборните права на гражданите, се проведоха в последните дни и в други градове на страната.

До 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес, на денонощния телефон на МВР - 02/90 112 98, и на електронен адрес [email protected]. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември.

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