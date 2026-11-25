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Главният път Русе - Разград предстои да бъде затворен за движение в участъка между "Джъмбо" и ДЗС заради изграждането на ключови съоръжения от новата магистрала към обхода на Бяла, съобщават от Русе Медиа.

Докато строителната техника вече оформя временен маршрут за автомобилите на изхода на крайдунавския град тази сряда, все още не е съобщена официална дата за спирането на трафика по основното платно.

За да се осигури преминаването на автомобилите по натовареното направление след въвеждането на забраната, екипите на терен в момента насипват с фракция специално обходно трасе. Новият временен път е разположен в непосредствена близост до съществуващото шосе и преминава паралелно на главния път I-2.

Шофьорите ще използват това обходно трасе през целия период, докато основната отсечка остане затворена. Промяната в организацията на движението е наложителна, за да започне същинската работа по изграждането на две кръгови кръстовища и надлез, които са част от трасето на бъдещата магистрала.

Въпреки видимата подготовка на обходния маршрут край "Джъмбо" и ДЗС, конкретният ден за пренасочване на движението все още не е обявен официално. Липсата на точен начален срок оставя ежедневно пътуващите между Русе и Разград в очакване на допълнителна информация кога ще влезе в сила новата временна организация.

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