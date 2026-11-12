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Двама младежи - на 16 и 17 години, са задържани в Русе за притежание и разпространение на наркотични вещества, съобщи БНТ.

Около 16.00 ч. в сряда в кв. "Чародейка" полицейски служители опитали да спрат за проверка единия ученик, който карал електрическа тротинетка без каска. Той не се подчинил и униформените го последвали. Тогава момчето слязло от превозното средство и продължило пеша, изхвърляйки на земята малък найлонов плик и електронна везна.

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След като полицаите го задържали, станало ясно, че в плика има около 26 грама марихуана, а при последвалото претърсване на жилището му са открити още 30. Задържаният признал, че се е сдобил с дрогата от русенец – момче на 17 години.

При обиск в дома на 17-госишния служителите на МВР открили два пистолета – газов и пневматичен, иззети са и 12 грама канабис, стъклена лула, гриндер със следи от суха тревна маса и четири електронни везни.

Двамата младежи са задържани, като е образувано досъдебно производство, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Работата продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Русе.

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