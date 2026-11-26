181 Снимка: БТА

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Служители на Агенцията по вписванията в Русе се включиха в едночасова стачка с искане за по-високи заплати. Тя е организирана от Конфедерацията на труда "Подкрепа", съобщи пред БТА председателят на синдикалната структура в крайдунавския град Кирил Черкезов.

Той обясни, че сред исканията са увеличение на месечните възнаграждения с фиксирана сума от 350 евро, което да компенсира натрупаната инфлация и да гарантира запазването на покупателната способност на работещите, както и възстановяване на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

Мартин Иванов, главен специалист в Агенцията по вписванията в Русе, който е с юридическо образование, обясни, че работи в институцията от седем години.

"Работим в много натоварена и динамична среда. Обработваме огромен обем от документи. Средната работна заплата е около 800 евро нето. Предложеното петпроцентно увеличение е недостатъчно. Всеки ден става все по-трудно", каза Иванов.

Служителите издигнаха транспаранти с надписи: "Искаме достойно заплащане!", "Трудът зад регистрите заслужава признание!" и "Впишете справедливостта в бюджета!".

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Предупредителната стачка в Агенцията по вписванията се проведе между 10:00 и 11:00 часа в офисите на институцията в цялата страна. Според КТ "Подкрепа" агенцията е сред седемте държавни администрации с най-ниски възнаграждения. Синдикатът настоява в бюджета за 2027 г. да бъдат предвидени допълнителни 54 млн. евро за увеличение на заплатите в тези структури.

Протестните действия в държавната администрация продължават поетапно. На 27 ноември едночасова стачка е планирана в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на 30 ноември - в Националния статистически институт, а на 1 декември - в Националния осигурителен институт.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.