Община Русе обяви официално въвеждането на режим за платено кратковременно паркиране в три нови зони от 1 септември 2025 година. Новите участъци обхващат ключови места в центъра на града, където вече са монтирани паркомати и поставена необходимата маркировка.

Първата зона се намира на ул. "Тома Кърджиев" от двора на СУ "Христо Ботев" до ул. "Отец Паисий", втората покрива ул. "Отец Паисий" от бул. "Славянски" до ул. "Тома Кърджиев", а третата е разположена пред Регионалния исторически музей от ул. "Александровска" до ул. "Рила", съобщиха от община Русе.

На новите места са инсталирани три модерни паркомата, които предлагат различни начини за заплащане. Шофьорите могат да разплащат в брой, чрез ПОС терминал или посредством QR код. Устройствата са изработени от висококачествена неръждаема стомана и са устойчиви на атмосферни влияния.

"Целта е процесът да се автоматизира, а на служителите на ОП 'Комунални дейности' ще бъдат осигурени по-благоприятни условия на труд", обясниха от общинската администрация.

За улесняване на гражданите в периода от 1 до 5 септември включително ще действа гратисен режим. През тези дни нарушителите няма да бъдат санкционирани, което ще даде възможност на шофьорите да се запознаят с новите правила и техническите възможности на паркоматите.

Всички зони са обозначени с хоризонтална и вертикална маркировка, както и с указателни табели, които информират за работното време и начините за заплащане. За въпроси и информация гражданите могат да се обръщат към началник сектор "Платено паркиране и репатриране" на телефон 0882 838 311.

Промените се въвеждат на основание Заповед № РД-01-1438/22.05.2024 г. на кмета и Решение № 522 на Общински съвет - Русе от 31.03.2009 г.

Зелена зона ще заработи от септември във Варна.

 В София пък се обсъжда идеята за въвеждане на червена зона за паркиране.

