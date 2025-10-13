Дарение за отделението по неонатология получи Университетската болница "Канев" в Русе, съобщи Стела Кръстева от лечебното заведение, цитирана от БТА.

Тя уточни, че благородният жест от "Дунарит" АД включва съвременен кувьоз, фотолампа за лечение на жълтеница при недоносени бебета, пулсоксиметри за мониториране на новородени, както и бебешки дрешки.

Дарението е официално връчено от изпълнителния директор инж. Петър Петров и мениджъра в компанията Мартин Илиев, които лично са посетили отделението и са се запознали с условията, в които се полагат денонощни грижи за бебетата.

Сред тях са и трите двойки близнаци, които се родиха в един и същ ден през миналата седмица.

"За нас това дарение има не само материална, но и дълбоко човешка стойност. Всеки нов кувьоз е шанс за живот и бъдеще. Благодарим на "Дунарит" АД за последователната им подкрепа и социална отговорност", заяви началникът на отделението по неонатология д-р Лилия Георгиева, цитирана от пресслужбата на Университетската болница.

Тя припомни, че преди време същата фирма е дарила мобилни легълца за новородени, които и до днес се използват в ежедневната работа на екипа.

"Благодарение на подобни жестове, болницата продължава да развива високотехнологичната си неонатологична грижа, осигурявайки на най-малките пациенти шанса да поемат първия си дъх в среда, изпълнена с професионализъм и човечност", отбеляза Стела Кръстева.

