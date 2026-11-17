Очакваните ефекти от автоматизацията са намаляване на времето за обработка на преминаващите превозни средства и ограничаване на образуването на опашки, заявиха от Агенция "Митници"

221 Снимка: БТА

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От днес автоматизираната система за плащане на такса "мост" е достъпна за използване от водачи на всички видове превозни средства на 9 от общо 11 трасета на Дунав мост 1 - Русе в посока Румъния, съобщиха от Агенция "Митници". Обработени са първите леки и товарни автомобили през терминалите за самотаксуване, както и са направени първите плащания онлайн.

Очакваните ефекти от автоматизацията са намаляване на времето за обработка на преминаващите превозни средства, ограничаване на образуването на опашки и оптимизиране на използването на човешките ресурси.

Новата "Автоматизирана система Дунав мост 1" дава възможност за електронно заплащане на таксата за преминаване на моста Русе - Гюргево в посока Румъния за всички категории превозни средства - както леки, така и товарни автомобили.

Плащането може да се извършва по два начина:

- предварително чрез уеб приложение https://eborders.customs.bg , достъпно от компютър или мобилен телефон, както и

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- на място чрез терминали за самообслужване с банкова (дебитна или кредитна) карта, както и чрез специализираните за водачи на товарни автомобили DKV карти.

Целта на системата е повечето плащания да преминават онлайн през уеб приложението https://eborders.customs.bg, което дава възможност плащането да се отчете предварително и при пристигане бариерата да се вдигне автоматично, като преминаването отнеме само броени секунди.

За тези, които не са заплатили предварително, е налична възможността за плащане с банкова карта през терминал за самообслужване на всяко трасе.

За тези, които не разполагат с банкова карта, остава възможността за преминаване през специално обозначено трасе (едно за леки и едно за товарни автомобили), на което е възможно плащане в брой. Опцията за плащане в брой за товарни автомобили ще е достъпна до 31.01.2027 г.

През обозначеното трасе за плащане в брой следва да преминат без краен срок и тези леки автомобили, които са заплатили онлайн такса "мост" преди 7:00 часа на 17.11.2026 г., използвайки виртуалния пос-терминал на старата система. Вече направеното плащане ще бъде верифицирано от служител.

Цената на такса "мост" за съответната категория превозно средство остава без промяна. За плащането (през уеб приложението или чрез терминали за самообслужване), както и досега няма да се заплащат допълнителни банкови или други такси.

На място ще има и служители, които ще подпомагат водачите при необходимост.

В уеб приложението за икономическите оператори е предвидена и възможност да използване и след регистрация в Е-портала на Агенция "Митници", където ще могат да управляват преминаванията на превозните си средства и да проследяват историята на плащанията.

Новата система има за цел да модернизира процеса по събиране на таксите, да ускори преминаването на превозните средства и да осигури по-голяма прозрачност при отчитането на приходите.

Линковете към уеб приложението са достъпни и на Е-Портала на Агенция "Митници": https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=41&isActive=id5

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.