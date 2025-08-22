Учители, медици и капитани на кораби са сред най-търсените специалисти през тази седмица в Русе. Това съобщи за БТА Йоана Терзиева - директор на Бюрото по труда в Русе, което обхваща също общините Сливо поле и Иваново.

Обявените свободни работни места са за повече от 40 учители. Терзиева обясни, че се търсят също трима капитани и още толкова главни механици на кораб. В сферата на здравеопазването има нужда от четири акушерки и по двама лекари, рентгенови лаборанти и медицински сестри. Две са свободните места за счетоводители и по едно за инженер-конструктор, инженер по качество на доставките, заместник-управител на търговска верига, заместник-директор на училище, технолог и психолог.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.

