Учители и електротехници са сред най-търсените специалисти през тази седмица в Русе. Това съобщи за БТА Димитър Димитров, началник отдел "Посреднически услуги" в Бюрото по труда в Русе, което обхваща също общините Сливо поле и Иваново.

Обявените свободни работни места са за 49 учители в училища и детски градини. Търсят се и трима заместник-директори за учебни заведения. Девет са свободните места за електротехници, а пет - за електромеханици.

В сферата на здравеопазването има нужда от шест медицински сестри, две акушерки, трима рентгенови лаборанти, двама лекари и по един ерготерапевт и медицински лаборант.

Търсят се също трима капитани и още толкова главни механици на кораб. Три са свободните места и за счетоводители, инженер-конструктор и за машинни инженери.

Има нужда от по двама психолози, електромонтьори с квалификационна група по ел. безопасност, мехатроници, графични дизайнери, а също и инженери по поддръжка и за електрически машини и апарати, както и асансьорни техници.

По едно свободно място е обявено за технолог-специалист по разработване на нови продукти, сътрудник дигитален маркетинг, технически ръководител в строителството, електромеханошлосер, строителен техник, заместник-управител на хипермаркет, техник-механик в шевно производство, юрисконсулт, ветеринарен лекар и ветеринарен техник.

