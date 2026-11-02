Според прогнозата се очакват между 35 и 65 литра дъжд на квадратен метър за 24 часа, като на места са възможни интензивни валежи от над 30 литра за шест часа

116 Снимка: БТА

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Обилните валежи и силният вятър създадоха проблеми и в Русе. За последните 30 часа в крайдунавския град са паднали общо 35,6 литра дъжд на квадратен метър, съобщиха от местната хидрометеорологична станция пред БТА.

Поривите на вятъра достигат 60 километра в час, като на няколко места в града са паднали дървета и са се отчупили големи клони. Един от тях се е стоварил върху автомобил, паркиран на улица "Видин".

Заради продължителните валежи екипи на Община Русе са работили по отводняването на пътен участък в района на улица "Чипровци". Там дъждоприемните шахти са били запушени от натрупани паднали листа, което е затруднило оттичането на водата.

Аварийните служби са реагирали и на сигнал за паднал клон в района на блок "Първа пролет" на улица "Плиска". Екип на сектор "Специализирани оперативни дейности" е отстранил клона и е обезопасил мястото. Сигналът е бил подаден на 1 ноември, а действията са приключили в 17:10 часа.

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Междувременно Националният институт по метеорология и хидрология обяви оранжев код за значителни валежи в област Русе за вторник, 3 ноември.

Според прогнозата се очакват между 35 и 65 литра дъжд на квадратен метър за 24 часа, като на места са възможни интензивни валежи от над 30 литра за шест часа.

Предвижда се и усилване на североизточния и северния вятър, който на 3 и 4 ноември може да достигне скорост от 10 до 16 метра в секунда, или приблизително 36-58 километра в час.

Валежите се очаква да продължат и в сряда, но с по-слаба интензивност.

За понеделник, 2 ноември, в област Русе беше в сила жълт код за значителни валежи. От Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" предупредиха за възможни локални разливи и поройни наводнения в няколко речни басейна в страната в периода до 4 ноември.

От службите призовават гражданите да бъдат внимателни при придвижване в районите с натрупана вода, както и в близост до дървета и клони при силен вятър.

Предвижда се и усилване на североизточния и северния вятър, който на 3 и 4 ноември може да достигне скорост от 10 до 16 метра в секунда, или приблизително 36-58 километра в час.

Валежите се очаква да продължат и в сряда, но с по-слаба интензивност.

За понеделник, 2 ноември, в област Русе беше в сила жълт код за значителни валежи. От Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" предупредиха за възможни локални разливи и поройни наводнения в няколко речни басейна в страната в периода до 4 ноември.

От службите призовават гражданите да бъдат внимателни при придвижване в районите с натрупана вода, както и в близост до дървета и клони при силен вятър.

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