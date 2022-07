224 Снимка: Регионален исторически музей в Русе

Съкровището от Борово, меден слитък и кремъчни ядра за праисторически ножове от Регионален исторически музей - Русе заминават на пътешествие отвъд океана, съобщиха от музея.

От днес започва подготовката за гостуването им в три от най-престижните музейни институции в Северна Америка - Музеят Фийлд в Чикаго (Field Museum), Института за изучаване на Античният свят в Ню Йорк (Institute for the Study of the Ancient World) и Канадският музей за история в Гатино, Квебек (Canadian Museum of History).

Изложбата се подготвя от няколко години от екипа на проф. Уилям Паркинсон, шеф на отдела по антропология в музея Фийлд, където преди време работеше и д-р Диляна Иванова, русенски етнолог. Нейната продължителност ще бъде до март 2025 г.

Названието на изложбата е - Проектът Първите крале на Европа представя: Ритуал и памет: Древните Балкани и отвъд тях. В изложбата вземат участие 11 държави, както и множество музеи, повечето от които са партньори на Русенския музей по различни международни проекти, като Археологическия музей в Загреб, Националните музеи на Унгария и Словения, Регионалният музей Йоханеум в Грац.

От българска страна участват Националния исторически музей в София, както и Регионалния музей във Варна.

Изложбата се опира на археологически материали, за да представи антропологически разказ за появата на неравенства между хората в древните общества, както и знаците, които ги изразяват. Спира се на обмена и домонетните форми за размяна, съкровищата и знаците на властта, на идоли и амулети, които показват етапи на обожествяване на природните сили. Изложбата, която се съсредоточава върху Балканите и територии около тях подчертава важното място на региона за развитието на културата, вярванията и изкуството по света.

Представянето на тази нова по дух и съдържание изложба, различна от "тракийските изложби", с които страната ни се показва от времето на социализма, вписва България в контекста на значимите места, където се заражда световната култура. Важен момент при създаването ѝ е наличието на български общности на американския континент, както и опита на Музея Фийлд в работа с българската общност в Чикаго, която в последните години отбелязва националния празник 3 март в пространствата на този музей.