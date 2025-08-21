Окръжната прокуратура в Русе предаде на съд 30-годишен мъж за палеж на две сгради и убийството на двама души. Това съобщи говорителят на Окръжната прокуратура в Русе прокурор Георги Георгиев пред БТА.

Престъпленията са извършени на 28 март и на 11 май миналата година в крайдунавския град. Обвиняемият и приятелката му, които се познавали с убитите, употребявали алкохол в големи количества и се събирали с подобни компании. Живеели по квартири, а когато били безработни, се приютявали при познати.

Пиянски скандал довел до нападението с нож в заведението в Слънчев бряг
Виж още Пиянски скандал довел до нападението с нож в заведението в Слънчев бряг

Убитият 64-годишен мъж К. Н. също употребявал алкохол. Той обитавал порутена къща, в която живеели и други бездомници. В имота идвала и убитата жена - 58-годишната А. П.. След употреба на алкохол тя ставала заядлива и често обиждала приятелката на обвиняемия. Ядосан от поредните обиди, отправени към нея, а и под влиянието на алкохол, на 28 март м. г. 30-годишният Г. Г. решил да си отмъсти на А. П., като запалил къщата, за да изгорят в нея тя и К. Н.. Той знаел, че са заспали пияни и няма да имат възможност да избягат от пламъците. Така отишъл вечерта до къщата и подпалил натрупани в едната стая хартии и дрехи. Огънят бързо обхванал къщата, като покривът се срутил и затиснал мъжа и жената, които починали. Имало опасност пламъците да се прехвърлят и върху съседните имоти.

Отделно, в продължителен период от време обвиняемият мъж се държал агресивно и към приятелката си, като често ѝ нанасял побой, поради което тя го напуснала и подала жалби в полицията за тормоз. Така 30-годишният мъж решил да си отмъсти, като на 11 май м. г. запалил квартирата, в която тя живеела.

Прокурор Георгиев каза, че обвиняемият е с взета мярка за неотклонение "задържане под стража". Допреди две седмици той е бил в ареста, след което е преместен в затвор.

"Изчаквахме резултатите и от ДНК - експертизите на двамата убити", обясни прокурор Георгиев.

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане от съда.

ИЗБРАНО
Вижте как изглежда днес звездата от кино хита "Грозна като смъртта" Пайпър Перабо Лайф
Вижте как изглежда днес звездата от кино хита "Грозна като смъртта" Пайпър Перабо
21182
Ден след въвеждането на полов тест: Скандалната Имане Хелиф приключи с бокса Корнер
Ден след въвеждането на полов тест: Скандалната Имане Хелиф приключи с бокса
17506
Готови за еврото: Какво означава да сме част от Европейската централна банка? Бизнес
Готови за еврото: Какво означава да сме част от Европейската централна банка?
5619
"Черна Луна" ще наблюдаваме на 23 август IT
"Черна Луна" ще наблюдаваме на 23 август
3762
Карнавални шествия и куклен театър в програмата на уличния фестивал 6Fest в София тази седмица Impressio
Карнавални шествия и куклен театър в програмата на уличния фестивал 6Fest в София тази седмица
717
Кризата е огромна: И германските хотелиери и ресторантьори настояват за по-ниско ДДС Trip
Кризата е огромна: И германските хотелиери и ресторантьори настояват за по-ниско ДДС
2247
Стъпка по стъпка: Как да си направим туршия без да варим бурканите Вкусотии
Стъпка по стъпка: Как да си направим туршия без да варим бурканите
7162
Ключът към хармонията: Какво е числото на съдбата ви? Zodiac
Ключът към хармонията: Какво е числото на съдбата ви?
1297