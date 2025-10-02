От общината твърдят, че корените повдигат настилката, което ще затрудни ремонта на тротоара, но магистратите обявиха, че са допуснати нарушения при издаването на акта

Административният съд в Русе отмени писменото разрешение на кмета на общината за изсичане на 11 дървета по ул.“Муткурова“ по жалба, подадена от русенка. Премахването на дърветата преди година предизвика бурни реакции сред обществеността.

Съобразно съдържанието на одобреното от кмета на общината становище на експерти във връзка с изсичането на 11 броя декоративни дървета, намиращи се на ул.“Муткурова“, огледът на място е бил извършен на 02.10.2024 г., предаде местният сайт "РусеМедия".

Било е установено, че в тротоарната площ се намират картотекирани 11 броя декоративни дървета ясен. Посочено е още, че дърветата са над 100-годишни и са в добро биологично състояние, с изключение на едно.

Изтъква се, че това са дървета от Първа величана, които могат да достигнат до максимални за страната размери. Посочва се още, че стъблата им са с диаметър над 70 см, а повърхностните им корени повдигат настилката над 35 см и правят тротоара непроходим от гледна точка на изискванията за достъпност, както и че са отместили бордюрите към пътя и той е придобил неправилна, вълнообразна форма.

От общината твърдят още, че при ремонт на пътя и тротоара, както и за достигане на параметрите на слоевете на настилката, ще е необходимо да се премахнат повърхностни корени на дълбочина поне 60 см, включвайки и тези, които са излезли много над нивото на тротоара.

При осигуряване закрепването на новите бордюри, както към пътя, така и в тротоара, ще е необходимо окастрените корени и части от стъблото да останат над настилката. Посочва се, че всички тези мероприятия ще доведат до нарушаване на механичния баланс на дърветата, проникване на гъбни вредители, ще съкратят живота им и ще ги превърнат в потенциално опасни, както за хората, така и за материалните ценности.

При обострянето на метеорологичната обстановка през последните години ще бъде безразсъдно тези дървета да се запазят, гласи становището на кметството. Това, че дърветата са на пределна възраст и ще претърпят всички намеси необходими за изграждане на пътната инфраструктура ще доведе до по-бързото им отмиране. Тогава ще последва резитба на тези дървета.

Няма да могат да се изкоренят, без да се разруши вече отремонтираната настилка. Големият обем корени ще доведе до слягане и необходимост от нови ремонти. Няма да се обработят местата за засаждане и няма да се развие ново качествено насаждение. Становището на ландшафните архитекти е, че на основание чл. 19, ал. 1, т. 3 и т. 2 от Наредба № 1/10.03.1993 г. на МТРС за опазване на озеленените площи и декоративната растителност е необходимо дърветата да се премахнат, гласи становището на местната власт.

Според настоящия състав на съда обаче при издаването на процесния акт е допуснато съществено нарушение.

В случая за издаване на конкретния общ административен акт не е налице оповестяване чрез публикация в интернет страницата на общината месец и половина преди неговото издаване. В конкретния казус не е била спазена и тази разпоредба, като не е била осигурена и възможността заинтересованите лица да се запознаят с преписката по издаване на разпореждането. По този начин на заинтересованите лица не е предоставена възможност да осъществят правото си на участие в подготовката на акта.

Не е била спазена и разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от АПК, като липсват данни за съобщаване на акта по някои от указаните начини в закона.

В одобреното становище и даденото писмено разрешение се обсъждат видът и характеристиките на въпросните дървета, извършването на бъдещ ремонт на пътя и тротоара, както и как този ремонт ще се отрази на декоративните дървета, как ще се отрази и на пътната настилка в бъдеще.

Не става ясно коя е конкретната хипотеза, предвидена в Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност, на която се основава даденото писмено разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета – дали става въпрос за изсъхнали дървета и храсти, или за такива, чието състояние застрашава безопасността на движението или сигурността на гражданите, сградите и благоустройствените фондове, или премахването на въпросната дълготрайна декоративна растителност е необходимо предвид извършването на предвидена реконструкция на съществуващата растителност по утвърдени паркоустройствени проекти.

Допуснатите множество и съществени процесуални нарушения в процедурата по издаване на общия административен акт и нарушенията на изискванията за формата му, са достатъчни основания за неговата отмяна като незаконосъобразен.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок.

