Рязко се повиши нивото на река Янтра до 5 метра при Долна Студена, което доведе до заливане на земеделски площи край русенското село, но няма опасност за населението. Това съобщи областният управител Драгомир Драганов, цитиран от БТА. Причината за случващото се са проливните дъждове през предходните няколко дни.

Това доведе и до свличане в района на стената на язовира до русенското село Николово, заради което бяха евакуирани част от жителите на населеното място.

"Тази сутрин кметът на село Долна Студена Николай Николов ни сигнализира, че е забелязал фуга от два сантиметра, която се е разтворила в средата на моста над река Янтра край селото. Взехме спешни мерки с пътен инженер, с Гражданска защита, с пожарната, с Министерството на вътрешни работи, да отидем на място. Имаше на средния крак на моста повече дървесна растителност, която е запречила хода на водата и това е довело до покачване на нивото, като е оставало някъде около 40-50 см до пределите на моста", каза Драганов.

Снимка: БТА

На място е изпратена техника, която да разчисти затлачената дървесина. Затова и движението по моста е временно ограничено. Забранено е и преминаване на камиони над три тона и половина по съоръжението, което свързва Долна Студена със съседното село Ботров. Въпреки падането на нивото на реката, ситуацията ще продължи да се следи поне през следващите 24 часа, каза областният управител.

Драганов отбеляза отново, че няма опасност за хората и тяхното имущество, във всички населени места има ток и вода. Той изрази надежда в близките дни да няма проливни валежи, за да се успокои напълно обстановката.

Снимка: БТА

