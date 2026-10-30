Над 500 км пътища ще бъдат поддържани, а кризисни центрове ще приютяват бедстващи хора

0 Снимка: БТА и Община Русе

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Област Русе е напълно подготвена за предстоящия зимен сезон, отчетоха днес представителите на институциите и общините в региона по време на заседание на Щаба за защита при бедствия, което бе водено от областния управител проф. Любомир Владимиров и заместника му д-р Валери Йорданов.

"Нашата основна задача е да гарантираме безопасността на гражданите, проходимостта на пътната мрежа, нормалното функциониране на критичната инфраструктура и готовността за бърза реакция при възникване на извънредни ситуации", заяви проф. Владимиров и посочи, че подготовката за предстоящата зима изисква своевременни, координирани и ефективни действия от страна на всички компетентни структури.

Той отбеляза още, че е необходимо да бъде създадена ясна организация за обмен на информация, ранно предупреждение и своевременно предприемане на действия при възникване на критична обстановка.

За поддръжката на над 500 километра от републиканската пътна мрежа са ангажирани 37 снегопочистващи машини, включително комбинирани с гребла и товарачи. Сред тях са 18 комбинирани машини с гребло за разпръскване на химически вещества в твърда и течна фаза, шест снегорина, два роторни снегорина и един автовлекач за аварирали тежкотоварни автомобили. В тази бройка не влиза снегопочистващата техника на общините.

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От Областното пътно управление съобщиха, че са извършили проверка на наличната техника за снегопочистване на републиканските пътища и не са установени нарушения. Фирмата "Пътинженеринг", която обслужва пътната инфраструктура до 15 ноември ще набави всички необходими количества инертни материали. Специално внимание бе обърнато на необходимостта от почистване на пътните отсечки между Ценово и Свищов и Пиперково – Караманово.

Тази година Дунав мост ще бъде почистван от румънската страна. Общините в областта също имат сключени договори или са в процедура по сключване на такива с фирми, осигуряващи снегопочистването. Създадена е организация при необходимост движението на леки и тежкотоварни автомобили да бъде спирано още в някои от съседните области.

Актуализирани са списъците с болни на хемодиализа в региона. 167 пациенти са на лечение в двете университетски болници в Русе – "Канев" и "Медика", а други 13 души са на диализно лечение в беленската болница "Юлия Вревска". Не се очертават проблеми при извозването на пациентите, като за целта ще се използват автомобили на лечебните заведения.

Центърът за спешна медицинска помощ разполага с 13 реанимобила в готовност за работа при зимни условия, а шест автомобила са в резерв. Директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" комисар Светослав Войчев информира, че при необходимост могат да се използват специализирани машини.

Сред тях са две верижни машини тип ратрак за спасяване и превоз на бедстващи хора или осигуряване на продукти от първа необходимост, една верижна машина тип "Четири сезона" с товароносимост седем тона, две високопроходими машини UTV за превоз на малки товари до 100 килограма и едно ATV. Има осигурени и два дрона, които могат да участват в спасителни акции и такива за наблюдение. При обилен снеговалеж, както и при много ниски температури, се обмисля използването на системата BG-ALERT.

Кризисните центрове в село Бъзън, Сливо Поле, гара Бяла, село Пиргово в базата на Българския Червен кръст и на хижа "Приста" ще работят и тази зима. Те ще приютяват бедстващи шофьори и пътници при затваряне на някои от пътищата в областта. Помещенията са осигурени с легла, хранителни продукти и вода, като при необходимост ще бъдат отоплени.

Началникът на Регионалното управление на образованието Магдалена Ананиева отчете, че във всички 110 институции от системата на предучилищното и училищното образование е осигурено отопление.

Там, където се използва училищен транспорт, той е преминал през технически преглед и е в изправност. Средства за отопление не са осигурени единствено в Основно училище "Петко Р. Славейков" в село Смирненски, но се очаква допълнително финансиране от Община Ветово.

Във всички общини от областта е обезпечено безпроблемното функциониране на социалните услуги, а също са определени и места за настаняване на бедстващи хора.

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