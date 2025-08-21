16 произведения получават нов живот благодарение на работата на художника-реставратор Силвия Варадинова-Пападаки

35 Снимка: БТА

Художествената галерия в Русе е в заключителен етап от спасителна реставрация на 16 картини, която се осъществява по проект на стойност около 15 600 лева, осъществен с подкрепата на Министерството на културата. Това съобщи директорът на културната институция в крайдунавския град Еслица Попова пред БТА.

По думите й инициативата, чието начало е поставено в края на миналата година, цели не само възстановяването на живописни творби в лошо състояние, но и осигуряването на тяхното дългосрочно съхранение и по-широка достъпност за публиката.

"В продължение на десетилетия редица ценни картини от фонда на галерията са оставали скрити за публиката поради липса на собствено реставрационно ателие и влошеното им състояние. Част от тях са постъпили още при първоначалното формиране на фонда през 1947 г., а други - през 80-те години на ХХ век", обясни Попова.

Чрез проекта 16 произведения получават нов живот благодарение на работата на художника-реставратор Силвия Варадинова-Пападаки, която е преподавател в Националната художествена академия.

Попова обясни, че се възстановяват творби на автори като В. Дикел Салвиус, Борис Василев, Светлин Русев, Тома Трифоновски и други. Процесът по реставрация ще приключи до края на ноември тази година.

Втората част на проекта е насочена към дигитализация и онлайн достъп. Реставрираните картини ще бъдат професионално заснети и представени в онлайн изложба, като същевременно ще бъде актуализиран и научният архив на институцията.

