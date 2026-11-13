По случая е образувано досъдебно производство за измама по чл. 209, ал. 1 от НК, което предвижда лишаване от свобода от една до шест години

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Русенка е станала жертва на измама чрез мобилното приложение WhatsApp, след като е била подведена да извърши няколко банкови превода към сметки на различни лица. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева, цитирана от БТА.

Тя уточни, че сигналът е подаден в полицията вчера. Жената разказала, че ден по-рано получила съобщение от непознат номер в приложението. Подателят се представил за нейната дъщеря и обяснил, че телефонът ѝ е повреден и затова ще комуникират чрез новия номер. Впоследствие мнимата дъщеря съобщила, че има нужда от пари, и насочила жената да извърши няколко банкови превода към посочени сметки на различни лица.

Измамата била разкрита по-късно, след като русенката разговаряла с истинската си дъщеря и разбрала, че е била въведена в заблуждение. Тогава тя подала сигнал в полицията.

Малчева отбеляза, че по случая е образувано досъдебно производство за измама по чл. 209, ал. 1 от Наказателния кодекс, което предвижда лишаване от свобода от една до шест години. Предприети са действия за изясняване на обстоятелствата и установяване на извършителите.

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