Мъжът поискал да направи финансов превод, но вместо това изтеглил потребителски кредит през банковото приложение и превел парите по своя сметка

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Необичайна схема за финансова измама разследва полицията в Русе. Местен жител подал сигнал, че негов познат е използвал мобилния му телефон, за да изтегли потребителски кредит от 3100 евро без негово знание и съгласие.

Двамата се срещнали ден преди подаването на сигнала във Второ районно управление. По разказа на потърпевшия познатият му поискал телефона с обяснението, че трябва да извърши финансов превод. Русенецът му предоставил устройството, но по-късно установил, че вместо заявената операция през банковото приложение на негово име е бил отпуснат потребителски кредит.

Сумата от 3100 евро впоследствие била преведена по сметка на същия човек в друга платформа за финансови разплащания. Така потърпевшият разбрал, че е поел кредитно задължение, без да е давал съгласие за подобна операция.

След като установил случилото се, мъжът уведомил банката за извършената финансова транзакция и подал сигнал в полицията.

Служители на Второ РУ - Русе са започнали проверка, като действията са насочени към установяване на лицето, посочено от потърпевшия, и изясняване на начина, по който е бил изтеглен кредитът. Проверяват се и данните за последвалото прехвърляне на парите към другата платформа.

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Работата по случая продължава.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.