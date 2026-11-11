По идея на началника на отделението доц. д-р Ева Цонкова занималнята в него носи вече името "Усмивка за Венци"

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Отделението по педиатрия в Университетската болница "Канев" в Русе получи официално като дарение библиотека и книги за своите малки пациенти. То беше направено от Нора Вутова и Красимир Маринов и Фондация "Спорт и безопасност - Усмивка за Венци", създадена в памет на техния син.

11-годишният Венцеслав Георгиев загина на 30 август 2023 г., след като бе поразен от мълния по време на футболна тренировка в спортен комплекс "Дунав" в Русе.

Снимка: БТА

По идея на началника на отделението доц. д-р Ева Цонкова занималнята в него носи вече името "Усмивка за Венци".

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"Искам да благодаря на Венци, който ни дари 11 години - най-прекрасните в живота ни. Благодаря и на доц. Цонкова и на екипа на болница "Канев", че занималнята ще носи името на сина ни", каза майката Нора Вутова при връчването на дарението.

Тя изрази благодарност към всички хора, които са се включили в благотворителната инициатива и са дарили книги, материали за рисуване и други пособия. Кампанията е предизвикала голям интерес, като дарения са изпращани от различни краища на страната. Събраните книги са стотици, а във всяка от тях има послания към семейството и към децата, които ще ги четат.

Снимка: БТА

"Всяко едно от посланията в книжките завършва с усмивка на Венци. Това ме радва, защото искам детето ми да бъде запомнено с усмивка", каза Вутова. Тя съобщи, че част от книгите, събрани за третата годишнина от смъртта на детето на 30 август тази година, ще бъдат дарени и на Детска градина "Здравец" в Русе.

Майката благодари специално на фенклуба на футболния Дунав и на Васил Тодоров, които са помогнали за осигуряването на библиотеката. В инициативата се е включил и анонимен дарител.

Средствата, събрани от училищното настоятелство на Средно училище "Христо Ботев" в Русе, също ще бъдат предоставени на болница "Канев" за нуждите на лечебното заведение, уточни Красимир Маринов.

Снимка: БТА

"Поклон пред родителите, че намериха сили и начин да запазят светлата памет на детето си чрез такъв благотворителен жест към децата в отделението. Ние се грижим за тяхното здраве, а с това дарение ще им помогнем и в образованието и възпитанието", каза доц. д-р Ева Цонкова.

Тя обясни, че в занималнята могат да се събират деца, които са в процес на оздравяване и състоянието им позволява да общуват с останалите. Заниманията ще се провеждат под наблюдението на болничния психолог и в подходящи за пациентите часове.

"Болното дете има нужда не само от медицински грижи, но и от психологически и емоционален комфорт. Благодарение на дарителите можем да осигурим по-добри условия за това", отбеляза началникът на отделението.

Снимка: БТА

В памет на Венци вече три години се организира футболният турнир "Северна звезда", който събира стотици деца и млади футболни таланти от различни възрастови групи. В него участват водещи футболни школи от България, Румъния и Турция, сред които Бешикташ, Бурсаспор, Рапид Букурещ, ФКСБ, Левски и ЦСКА.

Адвокат Радослав Радославов, който подкрепя инициативите в памет на момчето, изрази надежда, че следващото издание на турнира през май 2027 г. ще привлече още повече силни детски футболни отбори. По думите му организаторите работят за разширяване на участието и за реализирането на нови идеи, свързани с турнира.

"Надявам се оттук нататък кампаниите и инициативите, които организираме, да бъдат с усмивка", каза Нора Вутова.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.