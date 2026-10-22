Разкриха схема с фалшиви билети в с междуградски транспорт в Русенско, шофьорът си ги печатал сам
Началото на разследването било поставено след получена информация за разпространение на билети с надпис "Министерство на финансите"
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Полицията разкри схема с неистински билети за пътуване с междуградски транспорт в Русенско. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева, цитирана от БТА.
Началото на разследването било поставено след получена информация за разпространение на билети с надпис "Министерство на финансите".
При извършената проверка на шофьор на автобус по линия, обслужвала маршрут между Русе и няколко населени места в областта, били открити общо 66 билета, за които имало съмнение, че са неистински ценни книжа. Те били иззети по надлежния ред от полицейските служители.
Последвалите действия от органите на реда довели до установяване на обект в Русе, посочен от шофьора като място, където по негова заявка били изготвяни билетите.
При посещението на въпросната книжарница служител доброволно предал 17 оригинални билета, послужили като образци за изработването на неистинските документи.
Предстои материалите да бъдат докладвани на компетентната прокуратура с оглед данни за извършено престъпление.