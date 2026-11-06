Средства за основен ремонт са отпуснати още през 2024 г., но дейностите се бавят заради обжалвания на процедурите

990 Снимка: БТА

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Близо година след последните частични ремонти на пътната настилка недоволството сред жителите на русенското село Николово отново нараства заради разбитите пътища и многобройните дупки. Продължителните валежи през последните дни допълнително са влошили състоянието на улиците, а случаите на повредени автомобили зачестяват. С наближаването на зимата местните хора се опасяват, че проблемът ще се задълбочи още повече.

Николово се намира само на пет километра от Русе и има над 5000 жители. През селото преминава път, който често се използва като обходен маршрут за движението към и от "Дунав мост". По него се придвижват и жители на съседни населени места, което допълнително натоварва компрометираната настилка.

Според недоволните по главния път има множество коловози и пропадания, а при по-силни валежи отделни участъци се наводняват. На места жителите сами обозначават опасните дупки с конуси, сигнални ленти и дори стари автомобилни гуми, за да предупредят преминаващите шофьори.

Един от протестиращите разказа, че повредите по автомобилите са станали ежедневие, а разходите за ремонти остават изцяло за сметка на собствениците.

"Постоянно има ремонти на автомобилите, спукани гуми. Само от вчера имаме две коли със спукани гуми. Никой не поема отговорност, а хората сами плащат щетите", сподели местен жител пред БНТ.

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Недоволните настояват институциите да предприемат конкретни действия, вместо да се ограничават с временно запълване на дупките. Те предупреждават, че ако не получат отговор, ще организират ново събиране и може да пристъпят към блокиране на основни пътни артерии.

Кметът на Николово Златан Ванев призна, че състоянието на инфраструктурата е изключително тежко. По думите му главният път не е ремонтиран основно от 30-40 години, а частичните ремонти вече не дават траен резултат.

"След всеки дъжд излизат нови и нови дупки. Това, което правим - да запълваме дупките, също не е правилно. На нас ни трябва основен ремонт", подчерта Ванев.

Той обясни, че още през 2024 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е отпуснало средства на Община Русе за основен ремонт на пътя. До момента обаче строителните дейности не са започнали заради обжалвания, които забавят необходимите процедури.

Според кмета продължителното отлагане създава риск първоначално предвиденото финансиране да се окаже недостатъчно заради поскъпването на строителните материали и дейности. Няма и гаранция, че държавата ще осигури допълнителни средства при необходимост.

Паралелно с ремонта на пътя е планирано обновяване на главната улица в селото, включително подмяна на водопроводната мрежа и изграждане на канализация. И този проект обаче все още не е реализиран.

От Община Русе уточняват, че за главната улица на Николово е предвиден цялостен ремонт, който включва изграждане на нова канализационна система, рехабилитация на водопровода и възстановяване на пътната настилка.

Обявена е и обществена поръчка за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води. От местната администрация заявяват готовност да започнат изпълнението на проекта, включително ремонта на улицата, след сключването на необходимия договор.

Засега обаче конкретен срок за началото на строителните дейности не е посочен. Междувременно жителите на Николово настояват поне за спешни мерки по обезопасяване на най-проблемните участъци, докато бъде осигурен дългоочакваният основен ремонт.

Местните хора предупреждават, че търпението им се изчерпва и ако институциите не предприемат реални действия, протестите могат да прераснат в пътни блокади.

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