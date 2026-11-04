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През последните три денонощия в Русе са отчетени общо 70,6 л/кв. метър валежи. Данните бяха предоставени на БТА от хидрометеорологичната станция в дунавския град.

Оттам уточниха, че обичайното средномесечно количество валежи за ноември е 50 л/кв. метър.

Областният управител на Русе Любомир Владимиров заяви, че водните нива на реките и язовирите в областта остават в нормални граници.

Регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева информира, че рано тази сутрин служители на пожарната са премахнали паднало дърво от пътното платно на международния булевард "България" в Русе.

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