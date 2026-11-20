Трима мъже са арестувани, а над 80 монети и предмети с белези на културни ценности са иззети при специализирана полицейска операция в Русенско, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.
По време на операцията, състояла се преди два дни, на пътя между селата Червена вода и Тетово е спрян за проверка лек автомобил. При претърсване на превозното средство е арестуван 66-годишният му шофьор.
Снимка: Пресцентърът на ОД на МВР - Русе
Предприето е разследване и срещу още двама мъже - на 64 и 53 години. Извършени са претърсвания в няколко имота в Русе и в друг, намиращ се в разградско село.