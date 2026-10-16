АПИ обяви поръчка за 600 хил. евро за проектиране на трасето, като се разглеждат два варианта – 25 и 33 км.

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Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания за ново трасе, което ще свързва Свищов с автомагистралата "Русе - Велико Търново". Прогнозната ѝ стойност е 600 000 евро без ДДС. Срокът за подаване на офертите е до 16 ноември т. г., съобщиха от пътната агенция.

Целта на поръчката е да се разшири транспортната достъпност на Свищов до главните транспортни артерии - АМ "Хемус" и АМ "Русе - Велико Търново", чрез изграждане на нов път. Трасето е ключов елемент за развитието на националната и на европейската транспортна мрежа. Реализирането на проекта е пряко свързано и с фериботната линия Свищов - Зимнич и Дунавски индустриален технологичен парк - Свищов, който се превръща в основен двигател на икономическия растеж и инвестиционната активност, както на общинско, така и на регионално ниво.

Новият път, свързващ Свищов с АМ "Русе - Велико Търново", ще преминава през областите Велико Търново и Русе. За реализацията му са изготвени два проектни варианта на трасе. Вариант 1 е с приблизителна дължина около 25 км, а Вариант 2 е около 33 км. При Вариант 1 началото на участъка се обвързва със съществуващата републиканска инфраструктура в източната част на гр. Свищов, а краят на участъка ще се свързва с АМ "Русе - Велико Търново", посредством пътен възел около гр. Бяла. При Вариант 2 началото на участъка се обвързва с второкласния път II-52 при западния изход на гр. Свищов, а краят на участъка ще се свързва с трасето на АМ "Русе - Велико Търново", чрез пътен възел между с. Страхилово и гр. Полски Тръмбеш.

Проектантските работи ще се изпълняват в три междинни етапа, като срокът им за реализация е 430 календарни дни. Разпределени по 200 календарни дни за първи и втори етап и 30 календарни дни за трети.

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Изграждането на нов път, свързващ гр. Свищов с бъдещата АМ "Русе - Велико Търново", е съвместна идея на АПИ и община Свищов. През април 2025 г. идеята е представена за финансиране пред Управляващия орган на Програма Интеррег VI A Румъния - България 2021 - 2027, Приоритет 4 "Интегриран регион" и има възможност да получи финансиране при освобождаване на финансов ресурс.

В началото на януари миналата година от общината съобщиха, че АПИ ще обяви процедура за изготвяне на идеен проект и подробен устройствен план за изграждане на скоростен път, който да свързва град Свищов с трасето на автомагистрала "Русе - Велико Търново". След разработването на различни варианти за решения, ще бъде извършена процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), а след това ще бъде налично одобрено трасе, за което ще се разработи идеен проект и проект на подробен устройствен план. Прогнозната стойност на процедурата е 1 млн. лв. без ДДС, а срокът за изпълнение се предвижда да бъде в рамките на 180 календарни дни, допълниха тогава от общината.

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