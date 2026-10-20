Оставиха в ареста 40-годишен мъж, задържан с над 62 грама фентанил в Русе
Обвиняемият е осъждан многократно за наркопрестъпления и е излязъл от затвора през април тази година. Сега го грозят до 15 години лишаване от свобода и глоба до 50 000 евро
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Окръжният съд в Русе уважи искането на прокуратурата за вземане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 40-годишния мъж с инициали Д. В., задържан с над 62 грама фентанил. Това съобщи заместник-окръжният прокурор и говорител на Окръжната прокуратура в крайдунавския град Мирослав Маринов. Той уточни, че тепърва ще се изясни, дали мярката ще бъде обжалвана в Апелативния съд във Велико Търново.
40-годишният мъж беше задържан на 17 октомври в района на бул. "България" в Русе в момент на придобиване на наркотичното вещество. При последвалите процесуално-следствени действия са открити и иззети още около 0,40 грама фентанил.
По данни на прокуратурата обвиняемият е осъждан неколкократно за държане и разпространение на наркотични вещества. Последната му присъда е била за една година и десет месеца лишаване от свобода, изтърпяна ефективно при строг режим през април 2026 г. Поради това настоящото престъпление е квалифицирано като извършено при условията на опасен рецидив.
За повдигнатото обвинение се предвижда наказание от пет до 15 години лишаване от свобода и глоба от 10 000 до 50 000 евро.
Работата по документирането на цялостната престъпна дейност и установяването на евентуални съучастници продължава под ръководството на прокуратурата.
В края на септември полицята в Русе задържа и 44-годишен мъж с около 17 грама фентанил при специализирана полицейска операция в града.