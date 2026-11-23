В УМБАЛ "Канев" извършиха първите осем фюжън биопсии с високотехнологична система, която позволява по-прецизно вземане на проби

252 Снимка: Фейсбук на УМБАЛ "Кънев"

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Първите осем фюжън биопсии на простатата са извършени в Университетската болница "Канев" в Русе с нова високотехнологична система за диагностика на рак на простатата, съобщиха от лечебното заведение.

Процедурите са осъществени с ултразвуковата система bk5000 на GE HealthCare, оборудвана с технологията bkFusion. Тя съчетава изображения от магнитнорезонансно изследване с ехографска визуализация в реално време и позволява насочване на биопсичната игла към предварително установени подозрителни участъци в простатата.

Новата апаратура се прилага от миналия месец в отделението по урология под ръководството на неговия началник д-р Ивайло Йорданов. Системата е първата от този тип в Русе и региона, посочват от болницата.

За разлика от стандартната биопсия, при която пробите се вземат по предварително определена схема, фюжън методът позволява целенасочено изследване на участъците със съмнение за злокачествени изменения. Според информацията от болницата технологията подобрява възможностите за откриване на клинично значим рак на простатата.

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Въвеждането на метода е част от мултидисциплинарния подход в диагностиката и лечението на пациентите, който включва специалисти по урология, образна диагностика и патология.

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