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Нов обрат по делото за нападението над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров. Окръжният съд във Велико Търново прекрати съдебното производство и върна делото на прокуратурата заради допуснати съществени процесуални нарушения. Решението беше взето на разпоредително заседание, проведено при закрити врата на 26 ноември.

Според магистратите обвинителният акт съдържа редица непълноти и противоречия, които ограничават правото на защита на подсъдимите. Сред констатираните пропуски са липсата на конкретика за продължителността на възстановяването на Кожухаров, служебните му задължения към момента на инцидента и полицейското разпореждане, което не е било изпълнено.

Съдебният състав е установил и че прокуратурата не е обосновала хулиганските подбуди при повдигането на обвиненията срещу трима от подсъдимите за причиняване на леки телесни повреди. Най-тежкото обвинение - за причиняване на тежка телесна повреда на полицейски орган - е срещу непълнолетен младеж.

Определението на съда не е окончателно. То подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд във Велико Търново.

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Инцидентът, предизвикал широк обществен отзвук, се разигра в нощта на 4 септември 2025 г. в центъра на Русе. Според версията на прокуратурата до физическото спречкване се стигнало след забележка за опасно шофиране, отправена към група младежи. При последвалия конфликт пострадаха полицейският началник и неговият съсед Георги Димитров.

Кожухаров беше транспортиран в болница в тежко състояние и претърпя животоспасяваща операция. След инцидента бяха задържани четирима младежи, най-малкият от които тогава беше на 15 години. Впоследствие разпространени видеозаписи от секундите преди сблъсъка породиха различни версии за обстоятелствата около началото на конфликта.

През октомври миналата година разследването беше прехвърлено на Окръжната прокуратура във Велико Търново с мотив да бъдат гарантирани неговата обективност и безпристрастност. В началото на януари 2026 г. държавното обвинение внесе обвинителния акт срещу четиримата.

Делото обаче претърпя няколко отлагания. През юни защитата на непълнолетния подсъдим поиска документи, удостоверяващи, че членовете на съдебния състав са преминали специализирано обучение за работа с деца. На 6 октомври разпоредителното заседание отново беше отложено заради отсъствието на един от подсъдимите и трима адвокати.

Близо 15 месеца след инцидента и почти 11 месеца след внасянето на обвинителния акт делото все още не е започнало по същество.

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