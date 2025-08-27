Очаква се строително-монтажните работи на 320-метровия участък в посока България на Дунав мост да завършат в началото на идния месец

83 Снимка: АПИ

Монтирани са 240 метра от реставрирания парапет, който е част от основния ремонт на Дунав мост при Русе, чието начало бе поставено на 10 юли миналата година. Дейностите по съоръжението продължават в участъка в посока България, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

От там информираха, че през последната седмица е завършило повдигането на гребеновидните фуги в участъка на ниво асфалтова настилка, както и окабеляването на обновените осветителни тела. Премахват се и асфалтови пластове от тротоарната зона и се демонтира парапет в отсечката в посока Румъния. Извършваните в момента дейности са подготовка за предстоящия ремонт на трасето и не пречат на трафика.

Очаква се строително-монтажните работи на 320-метровия участък в посока България на Дунав мост да завършат в началото на идния месец. След това ще се работи в отсечката към Румъния.

От АПИ припомнят, че ремонтните дейности на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Българският участък от Дунав мост е с дължина 1,057 километра. Основно ремонтирани вече са 413 метра от него.

