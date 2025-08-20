Завърши монтажът на реставрираните осветителни стълбове на Дунав мост при Русе, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Между 13-и и 19 август са поставени и 160 метра от реставрирания парапет.

Основният ремонт на Дунав мост при Русе, който започна на 10 юли миналата година, продължава по график в 320-метровия участък в посока България, уточниха от АПИ.

През следващата седмица ще започне поставянето на кабели по монтираните осветителни стълбове, както и монтаж на ограничителни пътни системи в участъка, пише БТА. От пътната агенция отбелязаха, че се очаква строително-монтажните работи на участъка в посока България на Дунав мост да завършат в началото на септември, след което работата по съоръжението ще продължи в 320-метрова отсечка в платното за Румъния.

Нови мерки заради спирането на движението по Дунав мост при Русе
Виж още Нови мерки заради спирането на движението по Дунав мост при Русе

Дейностите на Дунав мост се извършват всекидневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи, съобщиха още от АПИ.

АПИ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

