Основният ремонт на моста, който започна на 10 юли миналата година, продължава по график в 320-метровия участък в посока България

101 Снимка: АПИ

Завърши монтажът на реставрираните осветителни стълбове на Дунав мост при Русе, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Между 13-и и 19 август са поставени и 160 метра от реставрирания парапет.

Основният ремонт на Дунав мост при Русе, който започна на 10 юли миналата година, продължава по график в 320-метровия участък в посока България, уточниха от АПИ.

През следващата седмица ще започне поставянето на кабели по монтираните осветителни стълбове, както и монтаж на ограничителни пътни системи в участъка, пише БТА. От пътната агенция отбелязаха, че се очаква строително-монтажните работи на участъка в посока България на Дунав мост да завършат в началото на септември, след което работата по съоръжението ще продължи в 320-метрова отсечка в платното за Румъния.

Дейностите на Дунав мост се извършват всекидневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи, съобщиха още от АПИ.

АПИ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

