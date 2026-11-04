За участие в търга се подава заявление и се внася депозит в размер на 20% от началната цена

239 Снимка: Агенция "Митници"

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Митница Русе обяви публична продажба чрез търг с тайно наддаване на над 14.300 кг бижутерийни изделия от злато и сребро, както и пръстени от неблагороден метал - отнети в полза на държавата.

Стоките са задържани при митнически проверки и за тях вече са приключили производствата, водени от ТД Митница Русе. Продажбата се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Стоките са обявени в пет групи с начална тръжна цена. Четири от групите включват общо 5663 бижутерийни изделия от злато и сребро - пръстени, обеци, гривни, колиета и други бижута, включително с камъни и декоративни елементи с общо тегло над 14.300 кг. В петата група са включени 200 пръстена от неблагороден метал.

Снимка: Агенция "Митници"

За участие в търга се подава заявление по образец с ценово предложение и се внася депозит в размер на 20% от началната тръжна цена за всяка група от стоки поотделно.

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Снимка: Агенция "Митници"

Купувачите на изделията от злато и сребро е необходимо да притежават разрешение за извършване на сделки с благородни метали, съгласно чл.13 от Валутния закон. За стоките с несъюзен митнически статус, спечелилият купувач ще трябва да заплати и дължимите мита и ДДС.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.