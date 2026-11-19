Проявил агресия в хирургичното отделение на УМБАЛ „Медика“, след като не бил допуснат да влезе

201 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Три денонощия задържане в поделение на МВР е наказанието, наложено на 27-годишен мъж за хулиганска проява в русенската Университетска болница "Медика". Той счупил стъкло на входна врата в хирургичното отделение на лечебното заведение, след като не бил допуснат да влезе. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Инцидентът е станал вчера в хирургичното отделение на болницата. По първоначална информация мъжът направил опит да влезе в отделението, но достъпът му бил отказан.

След като не бил допуснат вътре, 27-годишният мъж проявил агресия и счупил стъклото на входната врата. Така се стигнало до намесата на органите на реда.

На мястото бил изпратен полицейски екип, който задържал извършителя. За хулиганската проява му бил съставен акт. Случаят е разгледан от съда, който определил наказание от три денонощия задържане в структурно звено на МВР.

Случаят в УМБАЛ "Медика" не е единственият инцидент с хулиганска проява в лечебно заведение през последните седмици.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

На 9 ноември 2026 г. 33-годишен мъж предизвика скандал в Спешното приемно отделение на УМБАЛ "Канев" в Русе. Той влязъл в отделението, представяйки се за братовчед на пациент, и започнал да обижда медицински фелдшер, след като бил помолен да напусне. При излизането си ритал по вратата, а впоследствие отправил обиди и към пристигналите полицаи. Мъжът беше задържан, а прокуратурата му повдигнала обвинение за хулиганство, извършено при условията на опасен рецидив.

Само няколко дни по-късно, лекар от областната болница в Ямбол, помагал на пострадалите след тежката катастрофа на магистрала "Тракия", беше пребит от пациент по време на дежурство в Спешното отделение. Инцидентът стана на 14 ноември

Подобни инциденти са регистрирани и преди в русенските болници. През март 2023 г. 43-годишен мъж от Мартен нападна лекар в Спешното отделение на УМБАЛ "Канев". Той крещял на медицинския екип и ударил лекар по лицето. Мъжът беше задържан за срок до 24 часа, а срещу него беше образувано бързо производство.

През януари 2022 г. агресивно поведение беше проявено и в COVID отделението на УМБАЛ "Медика" в Русе. Мъж, притеснен за състоянието на хоспитализирания си баща, влязъл без разрешение в отделението, отправял обиди и заплахи, блъснал охранител и избутал лекар. Впоследствие Районният съд в Русе го призна за виновен за хулиганство и му наложи глоба от 1000 лева.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.