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Пътят Русе-Варна временно е затворен за движение поради катастрофа с няколко автомобила, информира регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Войната по пътищата

По думите й произшествието е възникнало след магазин "Джъмбо" в посока Разград. Сигналът е получен на телефон 112 в 12:14 часа. На мястото са изпратени екипи на Центъра за спешна медицинска помощ, които оказват съдействие на пострадалите и ги отвеждат в лечебни заведения.

Трафикът в района временно е спрян, а автомобилите се отклоняват по обходни маршрути. Полицейски екипи извършват действия на място и установяват причините и обстоятелствата, довели до инцидента, допълни Малчева.

Тя апелира водачите да следват разпорежданията на полицията и да се движат по посочените обходни пътища.

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