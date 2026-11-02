Преднината ѝ достигна близо 17 600 гласа, а подкрепата от 65,71% е по-висока с над 8% спрямо средната за страната

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Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят президентския балотаж в Русенска област с 65,71% от гласовете срещу 31,11% за Андрей Гюров и Георги Кандев. Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки достига 17 557 гласа, или 34,60 процентни пункта. Това показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) при 100% обработени секционни протоколи.

На втория тур на президентските избори, проведен на 1 ноември, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев са гласували 33 340 избиратели, или 65,71% от действителните гласове в Русенска област. Андрей Гюров и Георги Кандев получават 15 783 гласа, или 31,11%.

Така Йотова събира над два пъти повече гласове от своя опонент.

Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 1616 избиратели, или 3,19%.

Говорителят и заместник-председател на Районната избирателна комисия в Русе Стела Стоилова съобщи, че от общо 195 319 избиратели с право на глас в областта до урните са отишли 50 788 души. Избирателната активност е приблизително 26%, а недействителните бюлетини са 49.

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Как се промени вота за седмица

На първия тур на президентските избори на 25 октомври Илияна Йотова и Кирил Вълчев получиха 38,85%, или 16 095 гласа, докато Андрей Гюров и Георги Кандев събраха 25,53%, или 10 577 гласа. Разликата между двете двойки беше 5518 гласа в полза на Йотова, или 13,32 процентни пункта. Седмица по-късно, на балотажа, преднината на Йотова нарасна до 17 557 гласа, или 34,60 процентни пункта. Между двата тура Йотова увеличава подкрепата си със 17 245 гласа, докато Гюров прибавя 5206 гласа към резултата си.

Така преднината на Йотова се увеличава с 12 039 гласа, или близо 3,2 пъти спрямо първия тур. Прирастът в броя на гласовете за нея е над три пъти по-голям от този за Гюров.

Подкрепата за Йотова в Русе е с над 8% по-висока от средната за страната

На национално ниво, според междинните данни на ЦИК при 99,95% обработени протоколи, Йотова получава около 57,58%, а Гюров - 39,47%.

Това означава, че подкрепата за Йотова в Русенска област е с 8,13 процентни пункта над средната за страната. Същевременно резултатът на Гюров в областта е с 8,36 пункта по-нисък от националния.

Разликата между двамата кандидати в Русенско достига 34,60 процентни пункта при около 18,11 пункта на национално ниво.

На национално ниво, според междинните данни на ЦИК при 99,95% обработени протоколи, Йотова получава около 57,58%, а Гюров - 39,47%. Това означава, че подкрепата за Йотова в Русенска област е с 8,13 процентни пункта над средната за страната. Същевременно резултатът на Гюров в областта е с 8,36 пункта по-нисък от националния.

Разликата между двамата кандидати в Русенско достига 34,60 процентни пункта при около 18,11 пункта на национално ниво.

Подкрепата за Илияна Йотова в Русенска област е по-висока от отчетената в областите Бургас и Варна.

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