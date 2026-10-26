Победителят получава 38,85% от гласовете срещу 25,52% за втория при избирателната активност 21,32%

94 Снимка: БТА

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Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев печели първия тур на президентските избори в област Русе с 38,85% от гласовете при 100% обработени протоколи в Районната избирателна комисия (РИК). На второ място остават Андрей Гюров и Георги Кандев с 25,52%, съобщи говорителят и заместник-председател на РИК Стела Стоилова.

За Йотова и Вълчев са гласували 16 095 души, докато Гюров и Кандев са получили подкрепата на 10 572 избиратели. Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 5523 гласа, или 13,33 процентни пункта.

Третото място заемат кандидатите на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 5672 гласа, или 13,69%. След тях се нареждат Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева от "Величие" с 2246 гласа (5,42%) и Радостин Василев и Красимир Манов от МЕЧ с 1994 гласа (4,81%). Иван Христанов и Стоянка Черкезова получават 956 гласа, или 2,3%.

Възможността "Не подкрепям никого" са избрали 1833 избиратели, което представлява 4,42% от отчетения вот.

Избирателната активност в Русенско достига 21,32% и е близо наполовина по-ниска в сравнение с президентските избори през 2021 г.

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От общо 194 536 души с право на глас до урните са отишли 41 483. Недействителните бюлетини са 59.

Обработването на изборните протоколи е преминало без сериозни затруднения. По думите на Стела Стоилова секционните комисии са се справили бързо с предаването на изборните книжа, като не са допуснати съществени грешки при попълването на документите.

"Бързо се справихме при обработването на протоколите. Нямаше допуснати и сериозни грешки при попълването на документите от секционните комисии", коментира Стоилова.

Резултатът в Русенско следва общата тенденция в страната, където Йотова също води пред Гюров с изключение на София и Пловдив.

По данни на ЦИК към 09:00 часа на 26 октомври, при 99,94% обработени протоколи, двойката Йотова - Вълчев получава 34,76% от гласовете срещу 31,95% за Гюров - Кандев. Двете кандидатпрезидентски двойки ще се изправят една срещу друга на балотажа на 1 ноември.

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