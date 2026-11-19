Измамата започнала във Фейсбук, а комуникацията продължила във Вайбър. В продължение на месеци жената превеждала пари по различни банкови сметки

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Възрастна жена от Русе е станала жертва на инвестиционна измама, при която е загубила над 11 400 евро. Под предлог, че ще вложи парите си в благородни метали, тя била убедена да извърши множество преводи към различни сметки. За случая съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Сигналът за престъплението е подаден в полицията в сряда, 18 ноември. Пред разследващите жената разказала, че всичко започнало с контакт чрез социалната мрежа Фейсбук, където ѝ било отправено предложение за инвестиция в благородни метали.

Впоследствие комуникацията продължила и през приложението Вайбър. В хода на разговорите неизвестните лица успели да я убедят да изпраща пари, като използвали различни предлози, свързани с предложената инвестиция.

Така в продължение на близо четири месеца - от август до ноември тази година - потърпевшата извършила поредица от плащания. Средствата били превеждани както по различни банкови сметки, така и чрез системи за парични преводи. Общата сума надхвърлила 11 400 евро.

По случая е започнато разследване. Служителите на МВР работят по установяване на цялостната измамна схема, самоличността на участниците в нея и получателите на преведените средства.

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Предстои да бъде изяснено и дали парите са постъпвали по сметки на едни и същи лица, или са били пренасочвани към различни получатели.

Как действат измамите с фалшиви инвестиции

Случаят наподобява разпространени схеми за инвестиционни измами, при които извършителите използват социалните мрежи и приложенията за съобщения, за да установят контакт с потенциалните си жертви.

Обикновено подобни предложения се представят като възможност за бърза или сигурна печалба от вложения в злато, сребро, криптовалути или други финансови активи. Често се използват обещания за висока доходност и минимален риск, за да се спечели доверието на хората.

В някои случаи измамниците първоначално настояват за сравнително малка инвестиция, след което искат допълнителни преводи под предлог за такси, комисиони, данъци или освобождаване на натрупана печалба. Възможно е комуникацията да продължи седмици или месеци, докато потърпевшият продължава да изпраща средства.

Това са характерни признаци на подобни престъпни схеми, но полицията все още не е уточнила дали точно тези методи са използвани в конкретния случай в Русе.

Експертите по киберсигурност препоръчват гражданите да подхождат с особено внимание към непоискани инвестиционни предложения в социалните мрежи, особено когато парите трябва да бъдат преведени по лични сметки или чрез системи за парични преводи.

Преди извършване на инвестиция е важно да се провери дали дружеството, което предлага финансовата услуга, е лицензирано или има право да извършва съответната дейност. Подобна информация може да бъде проверена чрез публичните регистри на Комисията за финансов надзор.

При съмнение за измама гражданите трябва незабавно да уведомят банката или платежния оператор, чрез който са изпратили средствата, както и полицията. Запазването на кореспонденцията, телефонните номера, профилите в социалните мрежи и документите за извършените преводи може да подпомогне разследването.

Работата на русенската полиция по установяването на извършителите продължава.

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