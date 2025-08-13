Това е поредният подобен случай, като последният беше през месец май

Нова фалшива кампания за евтини карти за градския транспорт в Русе се разпространява активно в социалните мрежи. Измамната схема предлага шестмесечна карта за всички линии в града срещу нереално ниската сума от 3,81 лв. - оферта, която изглежда прекалено добра, за да е истина.

Това е поредният подобен случай, съобщава БНТ. Последният бе засечен само преди три месеца - през май. Сега схемата се повтаря със същата тактика и подвеждащ линк, който приканва потребителите да предоставят лични данни.

"Отново се предлага шестмесечна карта за цялата градска мрежа за подозрително ниска сума, която е по-малка от цената на три билетчета за еднократно пътуване. Няма как това да бъде истинска сделка", коментира Александър Георгиев, управител на Общинския транспорт в Русе.

Той посочи, че измамниците целят лесна печалба, като залагат на желанието на хората да се възползват от изгодни оферти.

"Хората търсят импулсивни сделки. Предполагам, че измамниците виждат възможност за бърза и безпроблемна печалба именно в този сегмент", каза Георгиев.

Макар че до момента няма подадени сигнали от измамени граждани, Общинският транспорт е реагирал своевременно.

"Пускаме съобщения в социалните мрежи и през официалните ни канали. Припомняме на хората какви са легитимните начини за закупуване на билети и карти, и подаваме сигнал до компетентните органи", уточни Георгиев.

