Измама с безплатни карти за транспорт в Русе - как действа престъпната схема?
Това е поредният подобен случай, като последният беше през месец май
Нова фалшива кампания за евтини карти за градския транспорт в Русе се разпространява активно в социалните мрежи. Измамната схема предлага шестмесечна карта за всички линии в града срещу нереално ниската сума от 3,81 лв. - оферта, която изглежда прекалено добра, за да е истина.
Това е поредният подобен случай, съобщава БНТ. Последният бе засечен само преди три месеца - през май. Сега схемата се повтаря със същата тактика и подвеждащ линк, който приканва потребителите да предоставят лични данни.
"Отново се предлага шестмесечна карта за цялата градска мрежа за подозрително ниска сума, която е по-малка от цената на три билетчета за еднократно пътуване. Няма как това да бъде истинска сделка", коментира Александър Георгиев, управител на Общинския транспорт в Русе.
Той посочи, че измамниците целят лесна печалба, като залагат на желанието на хората да се възползват от изгодни оферти.
"Хората търсят импулсивни сделки. Предполагам, че измамниците виждат възможност за бърза и безпроблемна печалба именно в този сегмент", каза Георгиев.
Макар че до момента няма подадени сигнали от измамени граждани, Общинският транспорт е реагирал своевременно.
"Пускаме съобщения в социалните мрежи и през официалните ни канали. Припомняме на хората какви са легитимните начини за закупуване на билети и карти, и подаваме сигнал до компетентните органи", уточни Георгиев.