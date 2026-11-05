Общината възлага оглед на щетите от тежкотоварни камиони, но възстановяването на тротоара пред входовете остава за сметка на собствениците

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Община Русе сформира експертна комисия за извършване на техническа проверка на жилищен блок 401 в квартал "Чародейка - Север" след сигнали на граждани за възникнали пукнатини по конструкцията и разбиване на прилежащите настилки. Инспекцията включва специалисти по строителен контрол, представители на общинското предприятие "Комунални дейности", дружеството "Общински пазари" и домоуправителите на входовете, съобщава местният сайт Dunavmost.com. Проверката цели установяване на въздействието на преминаващите тежкотоварни бусове и камиони върху конструктивната стабилност на сградата и състоянието на преминаващия под терена магистрален водопровод.

Живущите в жилищния блок изразяват недоволство от постоянния трафик на снабдителни превозни средства към близката сграда на пазара. Според сигналите тежките машини преминават непосредствено под прозорците на апартаментите и предизвикват вибрации в основите. По време на предстоящия оглед инженерите ще направят първоначална експертна оценка на пукнатините по фасадата на сградата. При установяване на данни за нарушена носимоспособност кметът на общината ще назначи специализирана комисия по реда на Закона за устройство на територията за предписване на пълно конструктивно обследване.

По отношение на разбитата четириметрова настилка пред входовете общинската администрация посочва, че ремонтът остава задължение на самата етажна собственост. Тази водоплътна ивица предпазва основите от проникване на дъждовни води, поради което влиза в нотариалните актове като обща част на сградата. Разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост задължават притежателите на жилища да поемат възстановяването на общите площи съразмерно с притежаваните идеални части. Общинското предприятие "Комунални дейности" ще финансира със собствен бюджет единствено рехабилитацията на общите подходи и алеи в междублоковото пространство.

В същото време от общината отправят забележки към наемателите и собствениците за използване на тротоара като нерегламентиран автомобилен подход. Зелените площи около сградата системно се превръщат в кални паркинги, въпреки че под тях преминава основно трасе на градския водопровод. За предотвратяване на нерегламентираното паркиране общинските служби предвиждат поставяне на физически прегради пред входовете. Легитимните паркоместа за гражданите са обособени в съседен общински имот с достъп през улица "Слави Шкаров".

От търговското дружество "Общински пазари" се изисква изготвяне на нов маршрут за зареждане и обособяване на специална зона за товаро-разтоварна дейност. Въвеждането на нови знаци за ограничение на тонажа и забрана за престой на камионите изисква съгласуване на цялостен проект за организация на движението. Контролът върху спазването на новите правила в района ще се осъществява съвместно от общинските инспектори и служителите на МВР - Русе.

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