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Испанската автомобилна марка EBRO разширява присъствието си в България с откриването на нов шоурум в Русе. Посетителите ще могат да се запознаят отблизо с моделите на марката и да получат информация за покупка, финансиране и следпродажбено обслужване, да направят тест-драйв.

В началото на май тази година, EBRO навлезе на българския пазар в партньорство с Cario Group — компания с над 30 години опит в автомобилната дистрибуция, логистиката и следпродажбените услуги. Като официален представител и ексклузивен вносител на марката, Cario Group осигурява подкрепа на клиентите на EBRO от избора на автомобил до неговата сервизна поддръжка.

Откриването на шоурума в Русе е част от плановете на EBRO за развитие на търговското и сервизното си присъствие в България. Марката ще предлага автомобилите си чрез обекти в различни градове, а следпродажбеното обслужване ще бъде осигурено на национално ниво чрез сервизната мрежа AutoBox. Един от най-важните факти е, че бързата логистика Испания - България дава възможността и за навременното и бързо обслужване на клиента. Наличностите на всички модели са факт в складовата база на вносителя и чакането за автомобил е напълно минимализирано.

Моделната гама включва четири SUV автомобила: EBRO s400, s700, s800 и флагманския s900. Те съчетават испанско автомобилно наследство с визия за по-устойчива мобилност. Mоделите могат да бъдат разгледани подробно на ebroauto.bg.

Източник: Cario Group

EBRO носи името на най-голямата река в Испания, а марката има над 70-годишна история. Автомобилите ѝ се произвеждат в Барселона, на територията на историческия завод Zona Franca, преустроен и известен днес като EBRO FACTORY. Производството е част от плановете на компанията за реиндустриализация и развитие на автомобилното производство в Испания.

Партньорството между EBRO и Cario Group обединява международната марка с български екип, който има дългогодишен опит в автомобилния сектор.

С откриването на новия шоурум в Русе EBRO прави следваща стъпка към това да бъде по-близо до българските клиенти и да предложи на едно място възможност за опознаване на моделите и консултация покупка и тест драйв.

С откриването на новия шоурум в Русе EBRO продължава да разширява присъствието си в страната. Шоуруми на марката ще посрещат посетители и във Варна, Сливен, Бургас, Стара Загора, Пловдив, София Ринг, Велико Търново и Хасково, където клиентите ще могат да разгледат и тестват моделите.

До 10 декември при покупка на автомобил EBRO клиентите получават подарък-комплект от четири зимни гуми.

Източник: Cario Group

Съдържание на: Cario Group
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