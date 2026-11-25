В резултат на побоя пострадалият е получил счупване на носни кости и счупване на лява раменна кост, наложило сериозна хирургична интервенция

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Под надзора на Окръжна прокуратура - Русе за по-малко от седем месеца приключи разследване срещу двама извършители на грабеж, обявиха оттам.

На 23.04.2026 г. в гр. Русе, 43-годишните Д. Д. и Х. Х. нанесли побой над А. Х. от с. Г. Враново, обл. Русе и насилствено му отнели пари в брой, мобилен телефон, портфейл с лични документи и банкови карти, ключове за лек автомобил и за електрически велосипед. Непосредствено след побоя, Д. Д. противозаконно е използвал и банковата карта на пострадалия, допълват от обвинението.

В резултат на побоя пострадалият е получил счупване на носни кости и счупване на лява раменна кост, наложило сериозна хирургична интервенция.

За по-малко от три дни двамата извършители на престъпленията били разкрити и задържани. С постановление на прокурор от ОП - Русе са им били повдигнати обвинения за грабеж и противозаконно използване на платежен инструмент - престъпления по чл. 199 и чл. 249 от НК. Всеки от тях е осъждан многократно, като последните им наказания са за държане и разпространение на наркотици. По уважено от съда искане на Окръжна прокуратура - Русе спрямо двамата са били взети мерки за неотклонение "Задържане под стража".

В хода на разследването, лицата са възстановили нанесените от тях вреди.

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Х. Х. се е признал за виновен и на 16.11.2026 г. Окръжен съд - Русе одобрил постигнато между защитата му и наблюдаващия прокурор споразумение, с което му е определено наказание три години и шест месеца "лишаване от свобода", което ще бъде изтърпяно ефективно.

По отношение на другия обвиняем е изготвен обвинителен акт, който предстои да бъде разгледан от съда.

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